عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمريكا عدو مباشر لروسيا| ردود فعل الكرملين بعد زيارة زيلينسكي لـ واشنطن

زيلينسكي
زيلينسكي

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو، إن الكرملين رد اليوم على زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة، وكان واضحا في الرد على هذه الزيارة وأكد على أنه لم يلمس أي شيء إيجابي في تصريحات زيلينسكي وبايدن حول الاستماع إلى مخاوف روسيا والضمانات التي طالبت بها روسيا قبل بدء العملية العسكرية.

txt

زيلينسكي يتوقف في بولندا أثناء عودته إلى أوكرانيا.. فما السبب؟

txt

غير مبشر.. إعلام ألماني يكشف أهداف كارثية لزيارة زيلينسكي لـ أمريكا

وأضاف خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية، أن الإعلان الأمريكي عن تقديم مساعدات عسكرية وحزم جديدة من المساعدات للجانب الأوكراني دفع الخارجية الروسية والكرملين للتأكيد على أن الولايات المتحدة أصبحت عدو مباشر لروسيا، وأن الولايات المتحدة انخرطت في المواجهة مع روسيا عبر أوكرانيا أي بطريقة غير مباشرة.

وتابع أن روسيا أكدت على أن التصريحات الأمريكية الأوكرانية يوم أمس دليل على ما كانت تتحدث به موسكو في وقت سابق، من أن الولايات المتحدة هي من تدعم سلطات أوكرانيا لمواجهة روسيا، وأن هي من ضغطت على النظام الأوكراني لعدم الجلوس على الطاولة وإجراء المفاوضات مع موسكو، «اليوم روسيا تؤكد إلى الرأي العام الدولي وإلى الشعب الروسي أنها ليست هي من سببت هذه الأزمة بل الولايات المتحدة والجانب الأوكراني».

 

موسكو القاهرة الإخبارية زيلينسكي بايدن روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 640 جنيهًا مرة واحدة|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الصحة : رفع أعلى درجات الاستعداد بالمستشفيات على مستوى المحافظات | تفاصيل

قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

القانون في صالحها.. مفاجأة سعيدة للفنانة منة شلبي بعد ثبوت تعاطيها المخدرات

رئيس "كاف": 5 دول مرشحة لاستضافة كأس إفريقيا 2025

دفن خطيبته وشنق نفسه.. إبراهيم ينهي حياته بعد رحيل آية لرفضها الزواج منه

بشرى للمصريين خلال 2023 .. علاوة 7% من الأجر الوظيفي في هذا الموعد

بشرى سارة للأهلاوية.. قناة عربية تذيع كأس العالم للأندية مجانا

ترشيحاتنا

أغرب مزاد بالعالم.. بيع "إهانة" وجهتها رئيسة وزراء نيوزيلندا بـ63 ألف دولار

10 يناير.. تعرف على جداول وموعد امتحانات الابتدائية في كفر الشيخ

أمريكا عدو مباشر لروسيا| ردود فعل الكرملين بعد زيارة زيلينسكي لـ واشنطن

شكري: سد جوليوس نيريري يعكس التزام مصر بدعم مشروعات التنمية في القارة

أثارت سخرية واسعة .. هفوة جديدة من بايدن أمام زيلينسكي

أهلاوي و4 زملكاوية .. قائمة المرشحين لتدريب إنبي خلفا لـ كشري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي بعد الأكل

في 3 أسابيع.. أسرع رجيم لنحت قوامك

مفاجأة صادمة للسيدات.. تربية الطيور وراء التليف الرئوي

حراسات خاصة واستقبال رسمي.. شروط عادل إمام لعرض مسرحيته في دولة عربية

فيديو

أم سليم احتفلت بخلع زوجها بالطبل البلدي والمزمار .. هل أُلقي القبض عليها؟ "فيديوجراف"

عاجل.. قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة|تغطية خاصة

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران.. تفاصيل مؤلمة بحادث بندر القرهدي

حراسات خاصة واستقبال رسمي.. شروط عادل إمام لعرض مسرحيته في دولة عربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ