أمريكا عدو مباشر لروسيا| ردود فعل الكرملين بعد زيارة زيلينسكي لـ واشنطن

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو، إن الكرملين رد اليوم على زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة، وكان واضحا في الرد على هذه الزيارة وأكد على أنه لم يلمس أي شيء إيجابي في تصريحات زيلينسكي وبايدن حول الاستماع إلى مخاوف روسيا والضمانات التي طالبت بها روسيا قبل بدء العملية العسكرية.

وأضاف خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية، أن الإعلان الأمريكي عن تقديم مساعدات عسكرية وحزم جديدة من المساعدات للجانب الأوكراني دفع الخارجية الروسية والكرملين للتأكيد على أن الولايات المتحدة أصبحت عدو مباشر لروسيا، وأن الولايات المتحدة انخرطت في المواجهة مع روسيا عبر أوكرانيا أي بطريقة غير مباشرة.

وتابع أن روسيا أكدت على أن التصريحات الأمريكية الأوكرانية يوم أمس دليل على ما كانت تتحدث به موسكو في وقت سابق، من أن الولايات المتحدة هي من تدعم سلطات أوكرانيا لمواجهة روسيا، وأن هي من ضغطت على النظام الأوكراني لعدم الجلوس على الطاولة وإجراء المفاوضات مع موسكو، «اليوم روسيا تؤكد إلى الرأي العام الدولي وإلى الشعب الروسي أنها ليست هي من سببت هذه الأزمة بل الولايات المتحدة والجانب الأوكراني».