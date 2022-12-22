مران الزمالك .. جلسة ساخنة لـ فيريرا وإبراهيما نداى يواصل التأهيل

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأساسيون الذين خاضوا مباراة حرس الحدود الأخيرة في الدوري فقرة تأهيلية خفيفة على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وأدت المجموعة الأساسية تدريبات تأهيلية واستشفائية ، بجانب فقرة فنية إضافية من خلال تقسيمة مصغرة بناء على قرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية في جزء من الملعب، خلال التدريبات الجماعية للأبيض.

وركز الجهاز الفني للفريق على تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال التقسيمة، ومنح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني ، مجموعة من التعليمات الفنية لعدد من اللاعبين لتنفيذها خلال التقسيمة.

فيريرا يطالب بغلق ملف مباراة حرس الحدود

وأكد فيريرا المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة غلق ملف مباراة حرس الحدود بشكل نهائي والتركيز فقط على تحقيق الفوز في مواجهة المقاولون العرب المقبلة وحصد الثلاث نقاط.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للابيض.

وأشاد فيريرا بالمستوى الذي قدمه الفريق خلال مباراة حرس الحدود ببطولة الدوري، مؤكداً على امتلاك الجميع مستوى أفضل لتقديمه خلال المباريات القادمة.

وأكد فيريرا في حديثه مع اللاعبين على ضرورة غلق ملف مباراة حرس الحدود بشكل نهائي والتركيز فقط على تحقيق الفوز في مواجهة المقاولون العرب والحصول على الثلاث نقاط.

إبراهيما نداى يواصل برنامجه التأهيلى

واصل السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخاض نداي مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالجهاز الطبي الفريق، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك حصل على راحة من التدريبات بالأمس عقب الفوز على حرس الحدود برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.