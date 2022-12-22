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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

متحف بالفضاء..المصري محمد إيهاب يكشف تفاصيل مشاركته بـ"أفضل تصميم في العالم" |خاص

الباحث والمصمم
الباحث والمصمم المصري، محمد إيهاب سامي

الباحث والمصمم محمد إيهاب لـ “صدى البلد”: 

-أسعى للتفوق في كافة مناحي تخصصي 

-أنافس  بقوة على لقب أفصل تصميم بالعالم 

-مشاركتي بالمسابقة بشأن “متحف في الفضاء”

-أخدم قضايا المناخ من خلال تعليم  طلابي الأجانب 

-سعي الشباب وراء الأهداف و ما يصنع المستقبل 

ينافس الشباب المصري بقوة على المراكز الأولى في المسابقات العالمية في مجالات شتي حاصدين باستمرار عددا لا يحصي من التكريمات التي ترفع باستمرار اسم “مصر” عاليا في كافة المحافل الدولية، وفي هذا الحوار الخاص يكشف الباحث المصري الشاب، محمد إيهاب سامي، تفاصيل منافسته القوية بالمرحلة الأخيرة من مسابقة التصميم العالمية International Design Awards.

- ما أبرز إنجازاتك رغم تخرجك من مدة قصيرة؟

بعد حصولي على بكالوريوس التصميم الداخلي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة بيدفوردشاير الإنجليزية بدأت في تحضير رسالة الماجستير مباشرة في جامعة نيويورك للتصميم الداخلي "INTERIOR DESIGN"، ومقرها مانهاتن - نيويورك. 

وفي أثناء استكمال دراستي بالجامعة أقوم بالتدريس أيضا لبعض الطلاب في جامعة نيويورك بإعطائهم محاضرات عن “أساليب التصميم الداخلي” من أجل الحفاظ علي البيئة، وكيفية  استخدام خامات صديقة للبيئة بما يخدم التوجه العالمي للقضاء على أزمات المناخ. 

صورة تكشف جانب من تصميم متحف الفضاء للباحث المصري محمد إيهاب سامي

-من أين أتت  فكرة مشاركتك بالمسابقة الدولية للتصميم؟

مسابقة جوائز التصميم الدولية التي بدأت فكرتها منذ عام 2007 برعاية أشهر المصممين والمفكرين ورجال الأعمال لها ثقل كبير في أوساط التصميم العالمي وتروج للمشاركين والفائزين فيها حيث تقام المسابقة بشكل سنوي في أمريكا من أجل اختيار أفضل تصميم علي مستوى العالم في مجال التصميم الداخلي و التصميم المعماري وتصميم الأزياء. 

صورة تكشف جانب من تصميم متحف الفضاء للباحث المصري محمد إيهاب سامي

-وماذا عن تفاصيل مشاركتك في  International Design Awards؟

 

شاركت في المسابقة بتصميم عن متحف  الفضاء” لـ محبي الرحلات الفضائية التي انتشر الاهتمام بها مؤخرا من دول عدة حول العالم من خلال تصميم يشعر فيه الزائر بأنه “داخل الفضاء” بالفعل، مستعينا في ذلك بـ “بعض المعلومات من متحف الصور المتحركة في نيويورك، وكذلك من وكالة ناسا، وشركة شركة سبيس إكس”. 

صورة تكشف جانب من تصميم متحف الفضاء لـ الباحث المصري محمد إيهاب سامي

-إلى أي مرحلة وصل تصميمك لمتحف الفضاء بالمسابقة، ورسالتك للشباب؟ 

تم التصوير بشكل إيجابي جدا على تصميمي من بين آلاف من الباحثين من دول العالم المختلفة، وفي انتظار نتيجة التصويت في المرحلة النهائية المقررة في يناير المقبل، ورسالتي لكل شاب في مصر “طالما عندك هدف في الحياة هتقدر تحقق مستقبلك”. 

 

تصميم سابق لـ الباحث المصري محمد إيهاب سامي
تصميم سابق لـ الباحث المصري محمد إيهاب سامي

 

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