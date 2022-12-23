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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تطرح Moto G53 في الأسواق العالمية بترقيات إضافية للشاشة

Moto G53
Moto G53

كشفت شركة موتورولا عن هاتفها الذكي الجديد Moto G53 خلال حفل إطلاقه في الصين الأسبوع الفائت وهو يعتمد في تشغيله على شرائح Snapdragon 480+ SoC وتقنية شبكات الجيل الخامس 5G.


يشير تقرير جديد من gsmarena التقني إلى أن الشركة تستعد لإطلاق هاتف Motorola Moto G53 في الأسواق العالمية ولكن مع مواصفات مختلفة قليلاً، وبدأت التسريبات تظهر بعض الاختلافات من ناحية التصميم أيضا عن الإصدار الصيني.

 Moto G53


ربما يكون أبرز اختلافين بين النسخة الصينية والعالمية هما شاشة العرض ومجموعة الشرائح المستخدمة (وحدة المعالجة المركزية). من المتوقع أن تصل النسخة العالمية من موتورولا Moto G53 مع معالج من كوالكوم Snapdragon 4 Gen 1 SoC من الجيل الأول، بينما ستتم ترقية الشاشة إلى شاشة نوع OLED بحجم 6.6 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث 90 هرتز، بينما تأتي نسخة موتو G53 الصينية مع شاشة 6.5 بوصة HD + LCD باهتة.


يقال أيضا أن تكوين ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين الصلبة و 6 جيجابايت / 128 جيجابايت ، وسيحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا تصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بينما الكاميرا الأمامية السيلفي ستكون بدقة 16 ميجا بيكسل.


سيعمل الإصدار العالمي من موتورولا موتو G53 بحزمة بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة ولكن الشحن ومعدلاته، مع نظام تشغيل أندرويد 13 و واجهة مستخدم MYUI 5.0، لم يتم تأكيدها حتى الآن، أما بالنسبة للتسعير فلم يتم تحديده ويختلف من سوق إلى آخر.

Moto G53 الصين الجيل الخامس Snapdragon

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