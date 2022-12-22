مولد السيدة نفيسة| هل في مصر نفيستان؟ .. باحث صوفي يجيب

نشر مصطفى زايد الباحث المتخصص في الشأن الصوفي، معلومة يغفل عنها كثير من المصريين بمناسبة مولد السيدة نفيسة، والتي يحتفي بذكراها المصريون على مدى الأسبوع ينتهي الأربعاء المقبل.

هل تعلم أن بمصر نفيستين؟

وكتب زايد من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “بمصر نفيستان”: النفيسة الأولى هى نفيسة الصغرى، وهى سيدتنا السيدة نفيسة بنت حسن الأنور بن زيد الأبلج بن الإمام الحسن السبط، بن مولانا الإمام علي، من السيدة فاطمة الزهراء البتول ومقامها مشهور ومعلوم لدى العامة والخاصة.

أما النفيسة الثانية نفيسة الكبرى: فهى سيدتنا نفيسة بنت زيد الأبلج بن الإمام الحسن السبط، بن الإمام علي، من السيدة فاطمة الزهراء البتول، وهي اخت سيدى حسن الأنور وعمة سيدتنا السيدة نفيسة الصغرى رضي الله عنهما وضريحها داخل ما يسمى بمعبد السيدة نفيسة خلف مسجد السيدة نفيسة الصغرى .

وتابع: كانت نفيسة الكبرى زوجة للخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي، وكانت قد جاءت مصر معه حين كان واليًا على مصر، قبل أن يتولى الخلافة.

ولما تولى الخلافة بالشام اختلفت نفيسة معه على حقوق الله عليه لعباده فطَلَّقَهَا؛ فرحلت إلى مصر عند ابنة عمها سيدتنا سكينة بنت الإمام الحسين، قبل مجيء السيدة نفيسة الصغرى بوقت طويل، واستفاضت شهرة صلاحها وتقواها وعلمها وعبادتها وبركاتها، فأمَّهَا أهل مصر، وتبركوا بها كعادتهم مع جميع آل البيت.

وكان عبد الله بن عبد الملك بن مروان شقيق مطلقها، هو والي مصر حينئذ، فوهبها دارًا في شمال مصر القديمة الشرقي، والمعروف أن هذه الدار التي وهبت لنفيسة الكبرى كانت مجاورة أو ملحقة بدار أم هانئ التي نزلت فيها نفيسة الصغرى فيما بعد، ثم اشتهرت بمعبد السيدة نفيسة حتى الآن.

وقد دفنت في هذه الدار (أو ذلك المعبد) مولاتنا السيدة نفيسة الكبرى، وهي التي يزورها الناس، إذ يزورون هذا المكان باسم المعبد، ولا يكاد جمهورهم يفرق بين النفيستين والمشهدين، بل لعل أغلب الناس لا يعرف أن بمصر نفيسة صغرى ونفيسة كبرى رضي الله عنهما وأرضاهما وأرضى أهل البيت جميعًا.