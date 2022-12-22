خبير: الشتاء في أوروبا سيكون قاس.. والتغيرات المناخية السبب

أكد علي قطب أستاذ المناخ، أن الحرب الروسية الأوكرانية لها ضرر كبير على المناخ وتؤدي إلى تغيرات المناخ .

وقال علي قطب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري في برنامج " كلمة السر " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الشتاء بدأ جغرافيا وفلكيا لكنه لم يبدأ مناخيا ".

وأضاف علي قطب:" متوسط درجات الحرارة خلال الأسابيع الماضية اعلى من معدلاتها الطبيعية من 3 لـ 5 درجات ".

وأكمل علي قطب :" التغيرات المناخية سوف تؤدي إلى حدوث عنف في الظواهر الجوية وبالتالي الشتاء في اوروبا سيكون قاسي ".

ولفت علي قطب :" هناك انخفاض في درجات الحرارة بدأ منذ الأمس وهناك فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية وعلينا ان نستعد للشتاء بشكل كبير ".