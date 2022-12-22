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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الملك تشارلز يحتفل بعيد ميلاده مرتين

تشارلز
تشارلز

عادة ما يحتفل الملوك البريطانيون بأعياد ميلادهم مرتين، الأولى في إطار خاص مع عائلاتهم، والثانية ضمن احتفال رسمي يُقام في يونيو، وفقاً لما جرت العادة منذ القدم لتفادي سوء الأحوال الجوية.

 

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وكانت هذه العادة تُطبّق في عهد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية المولودة في 21 أبريل 1926. 

سيحضر الملك تشارلز الثالث العرض السنوي للاحتفال بعيد ميلاده في 17 يونيو، للمرة الأولى منذ توليه العرش البريطاني، حسبما أعلن قصر باكنجهام اليوم.

وستستمر مع تشارلز المولود في 14 نوفمبر 1948 والذي احتفل أخيراً بعيد ميلاده الرابع والسبعين بعد فترة وجيزة من توليه العرش عقب وفاة والدته في الثامن من سبتمبر.


ويعود أصل هذا الاحتفال المُسمى «تروبينغ ذي كولور» إلى الاستعدادات التي كانت تسبق الحروب، حين كانت تُعرض كل الأعلام على الجنود حتى يتعرّفوا إليها لتجنب أي التباس خلال المعارك.


وسيُقام هذا العرض بعد أكثر من شهر بقليل من مراسم تتويج تشارلز الثالث المرتقبة في السادس من مايو والتي تنوي العائلة المالكة تحديثها وتبسيطها، مقارنة بحفلة تتويج إليزابيث الثانية الضخمة عام 1953.

الملك تشارلز باكنجهام

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