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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البنوك تطرح شهادات بـ 19 % خلال أسابيع.. خبير اقتصادي يكشف السبب

الدولار
الدولار

أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية، أن البنك المركزي يهدف لتوفير العرض، ويكون هناك انخفاض فى الأسعار و ينتج عنه انخفاض فى التضخم.

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البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 3%.. ويحذر من إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم.. 8% إجمالي رفع سعر الفائدة في 2022

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البنك المركزي يحذر من إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم

وأضاف مدير مركز الأهرام  للدراسات الاقتصادية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن رفع سعر الفائدة للإيداع أو الاقتراض بنسبة 3 بالمائة يهدف لخفض معدلات التضخم، وأن رفع سعر الفائدة يؤدي لضبط الأسواق و الحفاظ على القوة الشرائية.

ولفت مدير مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية، إلى أنه من المتوقع أن تطرح البنوك شهادات بـ 18 و 19 %، خلال الأسابيع المقبلة، وأن هذا سيقضى على السوق السوداء لـ الدولار.

 

أرجع البنك المركزي المصري إلي قراره برفع سعر الفائدة علي المعاملات  المصرفية قبل قليل بنسبة 3%، إلي أن بيانات المبدئية لتعافي النشاط الاقتصادي في الربع الثالث من العام 2022 والتي سجلت 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بزيادة قدرها 1.1% في الربع السابق له.

وأشار قرار لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي إلي أن معدلات النمو جاءت مدفوعة بإسهامات إيجابية لقطاعات الزراعة والتجارة والتجزئة والسياحة واستمرار معزم المؤشرات الأولية في تسيجيل معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأخير م ن العام الجاري.

ووصلت معدلات التضخم السنوية إلي 18.7% في نوفمبر الماضي باعتبارها الأعلي منذ ديسمبر 2017 و استمرار التضخم السنوي الأساسي في الارتفاع لأكثر من من عام مسجلا 21.5% في نوفمبر الماضي مقارنة بـ نوفمبر 2017.

 

أضاف التقرير أن معدلات التضخم جاءت مدعومة بتراجع قيمة الجنيه في أكتوبر الماضي وزيادة المعروض النقدي، بالإضافة لاستمرار الآثار السلبية جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي جاءت مدفوعة بارتفاع السلع الغذائية وأسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسية.

وأوضح أن معدلات بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال العام الجاري شهدت ارتفاعا واسعا نتيجة للتطورات التي باتت من المتوقع أن تتخطي معدلات التضخم العامة في الحضر والمعلنة مقابل البنك المركزي المصري بواقع 7% زيادة أو نقصان بمعدل 2% في الربع الأخير من العام المالي الجاري.

 

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