أشرف زكي: علاقتي بروجينا لم تتغير من أول الجواز.. فيديو

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن علاقته بزوجته الفنانة روجينا لم تتغير منذ أول يوم زواج وحتى الآن، قائلا: "علاقتنا زي ما هي من أول يوم، وأنا دائما بنصح أي حد بيتجوز من فنانة إذا لم يقدر ظروف عملها لا يتزوجها لأنك لما تزوجتها عارف طبيعة شغلها".

وأضاف اشرف زكي، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه يقدر ظروف عاملها وهي تقدر ظروف عمله وكل طرف فيهم يقف بجانب الآخر، متابعا: "كل واحد بيقدر ظروف التاني ودي معادلة النجاح وهي محترمة تفرغي للنقابة وخدمة زملائي وأنا محترم تفرغها لمهنتها وإلا لن تحقق شيء".

وعن حقيقة معاناته من العصبية، قال: "أنا عصبي مع الأغبياء فقط وممكن اقتل الغبي والبليد ولا اتعامل معهم وده اللي بيعصبني ومفيش حاجة تانية تعبني والموضوع ده بيجنني غير كده مفيش عصبية، وخرجت عن شعوري قبل كده وندمت".