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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيف وصل الشيف نصرت لكأس العالم.. جدل وتحقيق بسبب دخوله الملعب

جدل بسبب دخول الشيف
جدل بسبب دخول الشيف نصرت الملعب خلال نهائي كأس العالم

أثار وجود عدد من الشخصيات العامة والمشاهير، جدلا واسعا بسبب دخولهم أرضية الملعب في نهائي كأس العالم في قطر، ومن بينهم الطاهي الشهير “سولت باي” واسمه الحقيقي نصرت جوكسي.

جدل بسبب الشيف نصرت

كان قد أصر الشيف نصرت جدلا واسعا، بعد ظهوره في الملعب وتصويره وهو يحمل كأس العالم ويقبله أثناء الاحتفال مع لاعبي الأرجنتين بعد فوزهم على فرنسا.

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بعد تطفله على ميسي.. قرار عاجل من أمريكا ضد الشيف نصرت

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هكذا فعل مع ميسي.. قصة احتفال الشيف نصرت التي أغضبت ملايين المتابعين

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تنص قواعد الفيفا على أن الكأس لا يمكن أن تُمنح إلا من قبل مجموعة مُختارة للغاية من الأشخاص ، بما في ذلك الفائزون بالبطولة ومسؤولو الفيفا ورؤساء الدول.

في بيان لبي بي سي سبورت ، قال متحدث باسم الفيفا: "بعد مراجعة ، قام الفيفا بتحديد كيف حصل الأفراد على وصول غير ضروري إلى أرض الملعب بعد الحفل الختامي في استاد لوسيل في 18 ديسمبر، وسيتم اتخاذ الاجراء الداخلي المناسب ".

التحقيق مع الشيف نصرت بسبب كأس العالم

يمتلك “الشيف نصرت - Salt Bae” سلسلة من مطاعم شرائح اللحم الفاخرة وقد اشتهر في عام 2017 بعد أن أصبح أسلوبه في تحضير وتتبيل اللحوم متداولا “ميمز” على الإنترنت.

نشر الشيف نصرت العديد من الصور مع لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين ، بما في ذلك ميسي وكريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام ، في مطاعم سالت باي.

وخلال كأس العالم، نشر مقطع فيديو لنفسه وهو يحتضن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، والذي تم تصويره معه لاحقًا في مقاعد كبار الشخصيات في مباراة مع أساطير البرازيل رونالدو وروبرتو كارلوس وكافو، وحاول نصرت احتضان ميسي لكنه تجاهله رغم محاولاته للفت انتباهه.

الأرجنتين ميسي الشيف نصرت كأس العالم

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كيف وصل الشيف نصرت لكأس العالم.. جدل وتحقيق بسبب دخوله الملعب

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