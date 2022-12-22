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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هكذا فعل مع ميسي.. قصة احتفال الشيف نصرت التي أغضبت ملايين المتابعين

الشيف نصرت
الشيف نصرت

أثار الشيف نصرت أو كما يلقبه البعض بـ"شيف الملح" -كعادته- الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسبب في ضجة كبيرة لدى المتابعين، الذين هاجموه بسبب ما فعله.

أظهر الفيديو المتداول، احتفال الشيف التركي على أرضية ملعب لوسيل في قطر خلال تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، إلا أن احتفال نصرت كان مثيرا للجدل.

ماذا فعل الشيف نصرت؟

نجح الشيف نصرت التركي في التقاط صور مع لاعبي الأرجنتين بقيادة ميسي، بعد إلحاح طويل على الرغم من رفض اللاعبين التصوير معه، بالإضافة إلى لمس كأس البطولة في مخالفة لقوانين الفيفا بشأن من يمكنه حمل الكأس.

ولم يكتف نصرت بذلك، بل نشر صورته مع الكأس على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ومقطعا وهو يؤدي حركاته الشهيرة أثناء تحضير شرائح اللحم.

وانتشر مقطع فيديو الشيف نصرت وهو في أرضية ملعب "لوسيل" مع لاعبي الأرجنتين أثناء احتفالهم بلقب كأس العالم، ومحاولته المستميتة لالتقاط صور مع بعض اللاعبين.

الشيف نصرت يثير غضب ميسي

أظهر الفيديو المتداول أيضا، غضب قائد "راقصي التانغو" ليونيل ميسي، وهو يتعرض لمضايقة وإلحاح الشيف نصرت لالتقاط صورة معه، حيث أصر الشيف نصرت على الإمساك بيد ميسي بهدف التقاط صورة معه، فيما تجاهل نجم الأرجنتين الشيف أكثر من مرة.

وكشف المقطع الذي حصد أكثر من 2 مليون مشاهدة على "تويتر"، الشيف التركي وهو يضع يده على كتف ميسي ويشده من الخلف، ليرضخ ميسي في النهاية لإلحاح الشيف التركي، حيث استطاع الأخير أخذ صورة مع نجم الأرجنتين.

وكرر الشيف نصرت، فعلته مع أنخيل دي ماريا وبعض لاعبي الأرجنتين، حيث نجح في التقاط الصور معهم إلا أن الفيديو رصد تغير ملامح وجه لاعبي منتخب الأرجنتين، ما يوحي بغضبهم مما يفعله الشيف.

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منع الشيف نصرت من حضور بطولة أمريكا

وانتقلت حالة الغضب من أرضية ملعب لوسيل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد المتابعين تصرف الشيف نصرت، متسائلين عن سبب سماح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للشيف التركي بالنزول إلى أرضية الملعب والتقاط صور مع اللاعبين، بالإضافة إلى لمس كأس البطولة، وهو ما يخالف قوانين الفيفا.

دفعت هذه الحالة من الهجوم والانتقاد إلى إصدار بطولة أميركا المفتوحة، قرارا بمنع الشيف نصرت من حضور نهائي البطولة.

من هو الشيف نصرت؟

الشيف نصرت غوكشيه هو شيف تركي شهير، يملك سلسلة مطاعم فاخرة في الولايات المتحدة وعدة بلدان أخرى، حيث ذاع صيته بسبب أسلوبه في تحضير اللحوم وتوابلها، وجذب إلى مطعمه العديد من مشاهير السياسة والرياضة والفن لتناول قطع "الستيك".

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