في عيد ميلاده.. أغاني صنعت نجومية جورج وسوف قبل عامه الـ 61

يحتفل اليوم أبو وديع، جورج وسوف بعيد ميلاده الـ 61، بعد عودته إلى الساحة الفنية مرة أخرى وطرح أعمال جديدة، وإحياء حفلات في العديد من الدول، للتأكيد على أنه بخير وبصحة جيدا وسط شائعات كثيرة حول تدهور حالته الصحية.

كانت حياة جورج وسوف الذي لقب منذ سنوات طويلة بـ سلطان الطرب، مليئة بالتقلبات، فمنذ صغره برزت موهبته الغنائية وتمتع بصوت غريب عن المألوف، وبدء الغناء قبل عامه الـ 15، لكن الكثيرون اعتبروه أكبر من سنه لقدرته على إتقان المواويل والأغاني الجبلية.

قدم السوري جورج وسوف، في بلده ومن بعدها لبنان العديد من الأغاني، وخاض المجال الفني من أوسع أبوابه بعدما تبناه جورج يزبك، والراحل وديع الصافي، الذي سمى ابنه الأكبر تيمنا به.

رعاه وديع الصافي فنيا، وقدمه لأشهر الملحنين في هذا الوقت، منهم سيدو مكاوي وبليغ حمدي، وغنى معهم "الهوى سلطان" التي نال منها لقبه الفني.

شكلت أغنيات عديدة مسيرة نجاح وديع الصافي، ويعد من أبرز الفنانين الذين قدموا فيديو كليبات كثيرة في مشواره، ومن بين أغانيه التي لا تنسى، طبيب جراح، كلام الناس، سهرت كتير، صابر وراضي، سلف ودين، وغيرهم.