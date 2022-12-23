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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع النجم الساحلي لضم نجم الفريق.. بشرى سارة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، أبرزها أخبار الأهلي والتي تم نشرها على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

منهم لاعب صاعد | شوبير يكشف الراحلين عن الأهلي ووجهتهم


 

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن أبرز الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق رفض رحيل زياد طارق لاعب الفريق بشكل نهائي وطلب إعارته فقط حيث أنه مقتنع بإمكانياته مشددا أن الاعب تلقي عرضان من الاتحاد السكندري وسموحة.

 

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك


زف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى ساره لجماهير الفريق بشان الأزمة المالية الحالية.

 

وأكد مرتضي منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي انتهت للأبد.


 


بالأسماء.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أبرز صفقات الفريق خلال موسم الانتقالات الشتويه المقبلة .

 

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الاهلي قرر ضم صفقتين خلال الميركاتو الشتوي لتدعيم خط الهجوم مشددا أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق يرغب في خلق جو تنافسي بين اللاعبين .

 

من صاحب فكرة المحلات.. رسالة من شوبير لمسئولي الزمالك

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لمسئولي نادي الزمالك .

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن محمد حسن حلمي هو أول من أسس المحال التجارية في نادي الزمالك وصاحب فكرة حق الانتفاع مشددا أن تلك الأرباح التي جناها الزمالك حاليا هي بفضل محمد حسن حلمي

 


بركات يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع هداف النجم الساحلي وموقف ياسر إبراهيم


دكشف محمد بركات عن كواليس مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب التونسي الصاعد محمد الضاوي هداف فريق النجم الساحلي لضمه في شهر يناير المقبل.


وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأهلي يفاوض الضاوي منذ فترة بعد متابعته في بطولة كأس العرب للشباب وظهوره بمستوى طيب في الدوري التونسي هذا الموسم

 


منهم لاعب صاعد | شوبير يكشف الراحلين عن الأهلي ووجهتهم

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن أبرز الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق رفض رحيل زياد طارق لاعب الفريق بشكل نهائي وطلب إعارته فقط حيث أنه مقتنع بإمكانياته مشددا أن الاعب تلقي عرضان من الاتحاد السكندري وسموحة.

 

الأهلى الزمالك أخبار الرياضة مرتضى منصور النجم الساحلي محمد بركات احمد شوبير أون تايم سبورت

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