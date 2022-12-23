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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 10 ساعات.. انقطاع المياه عن 7 مناطق رئيسية في مدينة نصر اليوم

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه اليوم الجمعة عن 7 مناطق رئيسية في مدينة نصر نظراً لأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 600مم أسفل كوبرى الجنزوى بطريق النصر مع تقاطع احد فخرى بمدينة نصر.
 

وقالت الشركة في بيان صادر عنها:" الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (أرض الجولف مدينة نصر –الامداد والتموين – عمارات رامو - شباب المهندسين – منطقة سيتي ستارز – عمارات المدفعية – جزء من المنطقة السادسة)".

10 ساعات

ومن المقرر أن يكون الانقطاع اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 23-12-2022 وحتى الساعة السادسة صباحا غدا السبت الموافق 24-12-2022 .

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انقطاع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات

غدا.. قطع المياه عن بعض مناطق مدينة نصر

وأهابت شركة المياه بأصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة فى نطاق هذه المناطق المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت شركة المياه في سياق آخر  الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

المياة مدينة نصر شركة مياه الشرب بالقاهرة سيتي ستارز أرض الجولف إحلال وتجديد

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