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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انقطاع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 600 مم أسفل كوبرى الجنزورى بطريق النصر مع تقاطع أحمد فخرى بمدينة نصر.

وأضافت أن أعمال الإحلال والتجديد سيترتب عليها انقطاع المياه عن مناطق (أرض الجولف مدينة نصر- الإمداد والتموين- عمارات رامو- شباب المهندسين- منطقة سيتي ستارز- عمارات المدفعية- جزء من المنطقة السادسة).

وحددت الشركة أن انقطاع المياه سيكون اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 23-12-2022 وحتى الساعة السادسة صباحا يوم السبت الموافق 24-12-2022 .

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة في نطاق هذه المناطق المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

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