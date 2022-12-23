ماراثون زايد الخيري يشهد منافسة متميزة من ذوي الهمم.. صور

شهد ماراثون زايد الخيري بمحافظة الإسكندرية مشاركة متميزة من ذوي الهمم القادرون باختلاف لمسافة 2 كيلو متر، وأظهر المشاركون قدرات خاصة حازت على إعجاب الحضور، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف.

وقد انطلقت في السابعة من صباح اليوم الجمعة منافسات النسخة السابعة من ماراثون زايد الخيري، بمحافظة الإسكندرية بمشاركة ٢٥ ألف متسابق في مختلف الفئات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت فعاليات الماراثون من إستاد الإسكندرية العريق بمشاركة نحو ٢٥ ألف من النشء والشباب والمواطنين من مختلف الأعمار السنية.

حضر الماراثون محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون من الجانب الإماراتي، والسفيرة سعادة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، ولفيف من الرياضيين والإعلاميين.

تضمن الماراثون فئات ومراحل عدة: الأولى لمسافة كيلومترين، والمخصصة لأصحاب الهمم والأطفال تحت 10 سنوات وكبار السن فوق 60 سنة، ثم السباق الرئيس الذي تبلغ مسافته 10 كيلومترات للرجال والسيدات والمحترفين.

ويخصص عائد ماراثون زايد الخيري فى نسخته السابعة لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، وتبلغ قيمة الجوائز نحو خمسة ملايين جنيهاً توزع على ٥ آلاف مشارك، إضافة إلى إجراء قرعة علنية لاختيار ٦٠ فرداً من المشاركين لرحلة "عمرة" وزيارة بيت الله الحرام.



وبدأت مسيرة الحدث الخيري في مصر من القاهرة عام 2014، حيث أقيمت تلك النسخة لصالح مرضى سرطان الأطفال، فيما خصص دخل النسخة الثانية 2015 لصالح مرضى الكبد الوبائي بالقاهرة، وخصصت دورته الثالثة، التي أقيمت عام 2016 لمرضى الكبد الوبائي بمستشفى زايد بمنشية ناصر بالقاهرة.

وفي نسخة 2017 أقيم الماراثون لأول مرة خارج القاهرة وتحديداً في الأقصر لصالح مرضى السرطان بمستشفى شفاء الأورمان، ليستمر الماراثون في رسالته خارج القاهرة، حيث استضافت مدينة الإسماعيلية نسخة 2018، لصالح مستشفى شفاء الأورمان "جمعية الأورمان"، ومستشفيات مصر الخير "مؤسسة مصر الخير".

وانتقل الماراثون في عام 2019 إلى مدينة السويس، وتم تخصيص دخله لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، قبل أن يتوقف مؤقتاً لظروف جائحة كورونا.

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