عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ماراثون زايد الخيري يشهد منافسة متميزة من ذوي الهمم.. صور

مشاركة ذوي الهمم
مشاركة ذوي الهمم في ماراثون زايد الخيري بالإسكندرية

شهد ماراثون زايد الخيري بمحافظة الإسكندرية مشاركة متميزة من ذوي الهمم القادرون باختلاف لمسافة 2 كيلو متر، وأظهر المشاركون قدرات خاصة حازت على إعجاب الحضور، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف.

 

وقد انطلقت في السابعة من صباح اليوم الجمعة منافسات النسخة السابعة من ماراثون زايد الخيري، بمحافظة الإسكندرية بمشاركة ٢٥ ألف متسابق في مختلف الفئات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

من قلب ستاد الإسكندرية.. انطلاق ماراثون زايد الخيري في نسخته السابعة

وبدأت فعاليات الماراثون من إستاد الإسكندرية العريق بمشاركة نحو ٢٥ ألف من النشء والشباب والمواطنين من مختلف الأعمار السنية. 

 

حضر الماراثون محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون من الجانب الإماراتي، والسفيرة سعادة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، ولفيف من الرياضيين والإعلاميين.

 تضمن الماراثون فئات ومراحل عدة: الأولى لمسافة كيلومترين، والمخصصة لأصحاب الهمم والأطفال تحت 10 سنوات وكبار السن فوق 60 سنة، ثم السباق الرئيس الذي تبلغ مسافته 10 كيلومترات للرجال والسيدات والمحترفين.

 ويخصص عائد ماراثون زايد الخيري فى نسخته السابعة لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، وتبلغ قيمة الجوائز نحو خمسة ملايين جنيهاً توزع على ٥ آلاف مشارك، إضافة إلى إجراء قرعة علنية لاختيار ٦٠ فرداً من المشاركين لرحلة "عمرة" وزيارة بيت الله الحرام. 
 

وبدأت مسيرة الحدث الخيري في مصر من القاهرة عام 2014، حيث أقيمت تلك النسخة لصالح مرضى سرطان الأطفال، فيما خصص دخل النسخة الثانية 2015 لصالح مرضى الكبد الوبائي بالقاهرة، وخصصت دورته الثالثة، التي أقيمت عام 2016 لمرضى الكبد الوبائي بمستشفى زايد بمنشية ناصر بالقاهرة.

وفي نسخة 2017 أقيم الماراثون لأول مرة خارج القاهرة وتحديداً في الأقصر لصالح مرضى السرطان بمستشفى شفاء الأورمان، ليستمر الماراثون في رسالته خارج القاهرة، حيث استضافت مدينة الإسماعيلية نسخة 2018، لصالح مستشفى شفاء الأورمان "جمعية الأورمان"، ومستشفيات مصر الخير "مؤسسة مصر الخير".

وانتقل الماراثون في عام 2019 إلى مدينة السويس، وتم تخصيص دخله لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، قبل أن يتوقف مؤقتاً لظروف جائحة كورونا.

٢

الاسكندرية وزير الشباب محافظة الاسكندرية أشرف صبحي الرئيس عبدالفتاح السيسي ذوى الهمم عبدالفتاح السيسي ستاد الاسكندرية ماراثون زايد الخيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

انهيار تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

عصام الحضري يحتفل بعقد قران ابنته في حضور عائلي| صور

بعد رفع الفائدة لدعم الجنيه.. مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

بالأسماء.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

لغير السكني.. زيادة 15% بـ الإيجار القديم قريبا وطرد المستأجر في هذه الحالة

هبوط حاد بأسعار الذهب وارتفاع الدولار عالميا

ابنة عمرو دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

ماذا ينتظرها بعد الاتهام الرسمي؟.. تحديد موعد محاكمة منة شلبي|التفاصيل كاملة

نتج عنه انفجارات.. السيطرة على حريق هائل بمستودع للغاز غرب المغرب| شاهد

رحلة البحث عن العملة الصعبة.. كيف واجه برلمان 2022 تحدي الدولار؟| حصاد

الدولار يستقر|انخفاض أسعار السلع وهذا مصير الجنيه.. ماذا بعد رفع الفائدة 3%؟

الدولار يتراجع واليورو يرتفع عالمياً.. اعرف أسعار العملات اليوم

كل الخيارات متاحة.. الاتحاد السكندري يكشف تطورات انتقال مروان عطية لصفوف الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هاني البحيري؟.. تفاصيل إطلالة رنا رئيس في حفل خطوبتها

استقرار أسعار الفراخ والبيض اليوم

ابنة عصام الحضري بإطلالة مميزة في عقد قرانها

احترس منها .. 8 أشياء تدمر الخصوبة عند الرجال

فيديو

طلاق فنانة شهيرة.. وانتهاء خلافات رانيا يوسف وغادة عبد الرازق.. فيديو

عاجل..إحالة المتهم بقتل سيدة بورسعيد لمحكمة الطفل وهذا مصير ابنتها..فيديو

دفن خطيبته وتخلص من حياته .. تفاصيل صادمة في حادث قويسنا.. فيديو

محمد عشوب يكشف شروط عادل إمام لعرض مسرحياته خارج مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ