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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد نبهت.. الصرف بمطروح تكشف تفاصيل التعامل مع الأمطار

الأرصاد
الأرصاد

أكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن التجهيزات والاستعدادات لفصل الشتاء تبدأ بالنسبة إلينا مع نهاية فصل الصيف، موضحًا: "الاستعدادات لدينا بدأت في 10 أكتوبر، حيث بدأنا في تطوير الشنايش والمطابق وصيانة المعدات وإن كانت الصيانة شبه مستمرة على مدار العام".

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وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: "هيئة الأرصاد الجوية دقيقة وتتواصل معنا بالنسبة لتوقعات الأمطار كما ترسل إلينا التوقعات الفجائية، وبالنسبة لأمطار الأمس، فقد كانت أقل حدة من الإسكندرية وهيئة الأرصاد نبهت على هذا الأمر".

 

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح: "أمطار مطروح والضبعة كانت خفيفة بالأمس حيث بدأت في التاسعة والنصف واستمرت لمدة ساعة دون أي تراكمات، والأمطار كانت متركزة في سيدي عبدالرحمن والعلمين وبدأت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا حتى الساعة الثانية ليلا، كانت خفيفة في البداية ثم متوسطة بعد الساعة الخامسة بعد المغرب، وتم التعامل مع التجمعات في العلمين الجديدة، والتجمعات لم تكن عقبة أمام حركة السيارات".
 

 

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