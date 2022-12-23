جامعة عين شمس في أسبوع .. نجاح أول زراعة رئة من متبرع حي ...المتيني يفتتح احتفالية اليوم العالمي للغة العربية.. وتكريم أبرز رواد الكتابة

جامعة عين شمس في أسبوع :

رئيس جامعة عين شمس يفتتح احتفالية اليوم العالمي للغة العربية

نجاح أول زراعة رئة من متبرع حي بمستشفى عين شمس

كلية الحقوق تعقد ندوة تعريفية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها شقيقان ينقذان أختهما.. نجاح أول زراعة رئة من متبرع حي بمستشفى عين شمس.. وحقوق عين شمس تعقد ندوة تعريفية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة .

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، نجاح أول زراعة رئة من متبرع حي داخل مستشفى عين شمس التخصصي ، ليكون ذلك فتحاً طبياً جديداً في مجال زراعات الأعضاء، وجاءت الريادة لأطباء مصر ومستشفيات جامعة عين شمس في إدخال هذا النوع الجديد من الجراحات في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا وعدد من دول العالم.

وأوضح الدكتور محمود المتيني أن أكثر من ٦٠ فردا شاركوا في هذا الإنجاز الطبي بتكلفة ٢ مليون جنيه تحملتها جامعة عين شمس كاملة .

و أشاد الدكتور محمود المتيني بجهود الفريق الطبي بقيادة الدكتور أحمد مصطفى رئيس فريق زراعة الرئة و بالتعاون المثمر مع الخبير الياباني البروفيسور هيروشي داتيه.





و تحدث الدكتور أحمد مصطفى عن حالة المريضة سحر ذات الـ ٢٨ عاماً والتي كانت تعانى من تليف رئوى حاد وارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوى واعتمادها على الأكسجين المنزلي اعتماداً كلياً ودخولها المتعدد إلى الرعاية المركزة لتلقى الأكسجين ووضعها على جهاز تنفس صناعى قائلاً " جاءتنا سحر في عيادة زراعة الرئة في مستشفى عين شمس التخصصي بجامعة عين شمس و تم الفحص الطبي بواسطة فريق زراعة الرئة وتقرر لها زراعة الرئة من متبرع حى وذلك لعدم قدرة المريضة على الحياة بدون زراعة الرئة.



على الفور تقدم كلتا أخويها (جمعة وكامل ) بالتبرع لها بفص من الرئة وبعد عمل الفحوصات اللازمة وعمل التوافق النسيجى تبين قدرتهما على التبرع .





وبعد أخذ رأى الخبير الياباني البروفيسور هيروشى داتيه تم التوافق وتحديد موعد إجراء العملية يوم الأربعاء الرابع عشر من ديسمبر ٢٠٢٢.

وفى تمام الساعة السابعة من صباح هذا اليوم وبوجود الفريق الطبي الكبير المكون من قسم جراحة الصدر وقسم جراحة القلب وقسم التخدير والرعاية المركزة والإرواء الصناعي وعلى رأسهم البروفيسور هيروشى داتيه تم تحضير المريضة ودخولها العمليات لعمل أول زراعة رئة من متبرع حى في مصر استغرقت العملية حوالى ١٤ ساعة حيث تم توصيل المريضة على جهاز الإيكمو (الإرواء الصناعى ) المركزى ثم تم أخذ الفص السفلى من الرئة اليمنى من المتبرع الأول (كامل ) وزرعه مكان الرئة اليمنى للمريضة سحر و أخذ الفص السفلى من الرئة اليسرى من المتبرع الثانى (جمعة ) وزرعه مكان الرئة اليسرى للمريضة سحر.



تم خروج المريضة من العمليات إلى الرعاية المركزة على جهاز الأيكمو المركزى وأجهزة متابعة العلامات الحيوية وأدوية مدعمة لعضلة القلب ويتم متابعتها لحظة بلحظة وعمل الفحوصات الدورية لمتابعة علاماتها الحيوية ، ومع تحسن الحالة تم تحويل جهاز الإيكمو المركزى إلى جهاز إيكمو طرفى الذى من المتوقع سوف يستمر لمدة يومين إلى ٣ أيام .. وبحمد الله استعادت المريضة الوعى ومن المتوقع استمرار المريضة في الرعاية المركزة حوالى أسبوعين تحت الملاحظة الطبية.





وافتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس فعاليات احتفالية الجامعة باليوم العالمي للغة العربية والتي تنظمها الجامعة للعام الثاني علي التوالي ،وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وذلك بحضور الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الامريكية بالقاهرة ولفيف من سفراء الدول العربية منها كوريا الجنوبية، سلطنة عمان ، موريتانيا ، اذربيجان ، كازاخستان ، ليبيا والعراق ، بيلاروسيا ، اليمن وممثلي سفارة الصين وفلسطين والملحق الثقافي لدولة الامارات العربية الشقيقة و السادة عمداء ووكلاء الكليات و أساتذة الجامعة والطلاب .

حيث انطلقت هذه الاحتفالية تحت شعار (الثقافة العربية أمس واليوم وغدا حياة ..استمتاع) ؛وقدمها وأدار فاعلياتها الإعلامي خالد سعد كبير مذيعي القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وخلال كلمته رحب الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بالسادة الضيوف و سفراء الدول العربية والدول الغير ناطقة باللغة العربية قائلا إن اللغة العربية تُعد ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية. وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان العالم.

وتتيح اللغة العربية الدخول إلى عالم زاخر بالتنوع بجميع أشكاله وصوره، ومنها تنوع الأصول والمشارب والمعتقدات، كما أنها أبدعت بمختلف أشكالها وأساليبها الشفهية والمكتوبة والفصحى والعامية، ومختلف خطوطها وفنونها النثرية والشعرية، آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب في ميادين متنوعة تضم على سبيل المثال لا الحصر الهندسة والشعر والفلسفة والغناء" . وسادت العربية لقرون طويلة من تاريخها بوصفها لغة السياسة والعلم والأدب، فأثرت تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر في كثير من اللغات الأخرى في العالم الإسلامي.

وحرص الدكتور محمود المتيني أن يرثي الكاتب والمفكر الكبير الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية و القامة الأدبية والفكرية الأستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس



و خلال كلمته رحب الدكتور أيمن صالح بالضيوف ، وأكمل قائلاً " نلتقى اليوم باحتفالية بجامعة عين شمس وهو يوم إعتراف الأمم المتحدة باللغة العربية كلغة أساسية وهناك موقع للأمم المتحدة باللغة العربية وتويتر وفيس بوك .

وأوضح أن اللغة العربية وسيلة للإستمتاع بالحياة ويتمثل ذلك فى أشعار وألحان وكتب وأغاني ورسم وفن ويجب أن نعترف أننا أهملنا اللغة العربية على مدى سنوات عديدة و تعددت اللغات والثقافات ويجب إتقان اللغة العربية ثم الثقافات الأخرى واستشهد بذكر القرآن الكريم " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير"

واختتم كلمته بنعى رئيس مجمع اللغة العربية الأستاذ صلاح فضل رحمه الله كما ذكر عدد من خواطره الأدبية.

تضمنت الاحتفالية فقرة شعرية للشاعر الكبير الدكتور أحمد تيمور ولعدد من ممثلي الاتحاد العالمي للشعراء .

وعدة فقرات فنية متنوعة لكورال الجامعة ، موسيقى عربية، عروض التنورة، فريق هارموني، فريق أون، كورال كيان للأطفال ، فنون شعبية لمنتخب الجامعة، إلي جانب فقرة الإنشاد الديني والترانيم لمنتخب الجامعة.

أعقب ذلك حفلة موسيقية للأستاذ الدكتور منير نصر الدين عميد الكونسرفتوار السابق وأستاذ الكمان وفريق سويت ساوند.

كما شهد اليوم تكريم رواد الكتابة العربية وهم :

إبراهيم عبد المجيد جائزة النيل

الدكتور يوسف نوفل الحاصل علي جائزة الدولة التقديرية

الكاتب والروائي الدكتور محمد المنسي قنديل الحاصل علي جائزة الدولة التقديرية العام الماضي.

كما شهدت الاحتفالية تكريم الشاعر الطبيب الدكتور أحمد تيمور ، الذي أمتع الحضور بباقة مختارة مختارة من أشهر دواوينه الشعرية.

هذا وقد تم الإعلان عن نتائج المسابقة و تكريم الفائزين بمسابقة اللغة العربية (كلمات وأشعار) وتكريم السادة أعضاء لجنة تحكيم المسابقة وهم ا د مصطفى الشورى رئيس لجنة التحكيم ، ا.د ماجد الصعيدي الأستاذ بكلية الألسن، ا.د احمد سعد الأستاذ بكلية التربية ، ا.د مصطفى الشيخ رئيس جمعية الكاريكاتير المصرية.

و أقيم على هامش الاحتفالية معارض المكتبات ودور النشر، معرض الفنون التشكيلية لطلاب جامعة عين شمس، معرض الكتاب بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، معرض الكتاب لقصور الثقافة، معرض الفنون التشكيلية دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع جمعية الخط العربي، معرض الفنون التشكيلية لطلاب و أساتذة كلية التربية النوعية، معرض جمعية رسامي الكاريكاتير، معرض أستاذ دكتور محمد ناصر قطبي ولوحات السيد ناجي الناجي المستشار الثقافي لفلسطين.



بالإضافة الي معرض الفنان التشكيلي الدكتور اشرف الاعصر المتخصص في تشكيل المجسمات الخشبية ، حيث يعد هذا المعرض هو المعرض السادس والثلاثين للفنان التشكيلي اشرف الأعصر والذي تفردت به جامعة عين شمس اليوم في احتفالية اللغة العربية.

ضم المعرض أعمال لوحات حائطية ونصف حائطية بالخرط المسطح مع الأخشاب الثمينة المطعمة والمرصعة بشكل تناسقي مع الأطباق النجمية والمفروكة والمعقلي، كما ضم المعرض أعمال بالخرط الرفيع من خشب الماهوجني مع أعمال المنمنمات بالخرز والصدف بالإضافة إلى معرض لأعمال أسطورية نابع من القصص العربية الخرافية مثل كليله ودمنه وألف ليلة وليلة.

و نظمت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، الأربعاء الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ ،ندوة توعوية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكاتر محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



افتتح الدكتور محمد صافي عميد الكلية والدكتور محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الندوة حيث أوضح الدكتور محمد صافي أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تقديم يد العون للفئات الضعيفة والمهمشة بالمجتمع لا سيما في قرى ونجوع مصر والأحياء الفقيرة وأن هذه المبادرة تعد نوعا من التمييز الإيجابي الضروري لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي في ربوع المجتمع كما أثني السيد عميد الكلية على الخدمات والمساعدات التي قدمتها المبادرة منذ تأسيسها في عام ٢٠١٩ تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن ناحيته، عرض د. أحمد عرفة منسق مبادرة حياة كريمة لنشأتها وتطورها وأوضح اهم مجالات وأنشطة المبادرة والخدمات التي تقدمها باعتبارها مشروع تنموي يشمل كافة أنحاء الجمهورية مع التركيز على القرى والأحياء الفقيرة.

وعلى صعيد اخر أبرز أحمد فرغلي أحد منسقي المبادرة أهم صور المساعدات والخدمات التي قدمتها المبادرة لتحسين جودة الحياة والارتقاء بمعيشة ٥٨ مليون مواطن تضمنت تطوير لشبكات الصرف الصحي والكهرباء والغاز والطرق وتبطين الترع بالقرى وتدريب الشباب على تأسيس مشروعات عمل وتسيير قوافل طبية بالقرى والأحياء والمناطق النائية وتقديم الأدوية مجانا واجراء العمليات الجراحية للمرضى مجانا وتقديم مساكن كريمة وافتتاح مكتبات تثقيفية علما بأن الدولة خصصت ما يقارب من ٨٠٠ مليار جنيه لتمويل خدمات وانشطة المبادرة تستهدف ٨٥٪؜ من سكان مصر بإجمالي ١٧٥ مركز و٤٥٨٤ قرية