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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"الثقافة العربية أمس واليوم وغدا"..جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للغة الضاد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تحتفل اليوم  جامعة عين شمس للعام الثاني علي التوالي باليوم العالمي للغة العربية وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور  ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت شعار (الثقافة العربية أمس واليوم وغدا حياة ‘استمتاع) ؛ وذلك بحضور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات،  الدكتور احمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية ولفيف من  سفراء الدول العربية والاجنبية؛ وذلك بالحرم الرئيسي للجامعة.

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تتضمن الاحتفالية القاء شعر للشاعر الكبير الدكتور احمد تيمور ، عدة فقرات فنية متنوعة لكورال الجامعة ، موسيقى عربية، عروض التنورة، فريق هارموني، فريق اون، كورال كيان للأطفال ، فنون شعبية لمنتخب الجامعة، الي جانب فقرة الإنشاد الديني والترانيم لمنتخب الجامعة.

بالاضافة الي لقاء شعر لممثلي الاتحاد العالمي للشعراء وهم
الشاعرة شريفة السيد
الشاعر علي ابو سالم
الشاعر شرقاوي حافظ 
الشاعر ايهاب البلبيشي

يعقبه حفلة موسيقية الدكتور منير نصر الدين عميد الكونسرفتوار السابق واستاذ الكمان وفريق سويت ساوند

كما يشهد اليوم تكريم الاستاذ الدكتور محمد ناصر قطبي ، مع عرض لكتبه رساله من النرويج، جمال وسكينة ودروس
تكريم رواد الكتابة العربية وهم :
ابراهيم عبد المجيد جائزة النيل
ا. ديوسف نوفل الحاصل علي جائزة الدولة التقديرية
الكاتب والروائي الدكتور محمد المنسي قنديل الحاصل علي جائزة 
الدولة التقديرية العام الماضي.
كما سيتم الإعلان عن نتائج المسابقة و تكريم الفائزين بمسابقة اللغة العربية (كلمات واشعار) وفقرة انشاد ديني للمنشد احمد النقشبندي.

كما يقام علي هامش الاحتفالية معارض المكتبات ودور النشر، معرض الفنون التشكيلية لطلاب جامعه عين شمس، معرض الكتاب بالتعاون مع الهيئه العامه للكتاب، معرض الكتاب لقصور الثقافة، معرض الفنون التشكيلية دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع جمعية الخط العربي، معرض الفنون التشكيلية لطلاب و اساتذة كلية التربية النوعية، معرض جمعية رسامي الكاريكاتير، معرض استاذ دكتور اشرف الاعسر، معرض استاذ دكتور محمد ناصر قطبي ولوحات السيد ناجي الناجي المستشار الثقافي لفلسطين.

وتختتم الاحتفالية بسلسلة من الندوات الثقافية بقاعة المؤتمرات الكبري بكلية الصيدلة وتبدأ بندوة اللغة العربية اداة دبلوماسيه في واقع عربي ودولي جديد تستضيف السفير احمد ابو زيد  المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية

ندوة: اللغات المصرية القديمة واثارها على اللغه العربية للاستاذ الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار وعميد كلية الآثار السابق

ندوة: اللغة العربية والهوية بين الادب والواقع الدكتورة ريم بسيوني استاذ ورئيسة قسم اللغويات الجامعة الامريكية بالقاهرة

الدكتور مارك مالهوسلور رئيس مركز الدراسات العربية والشرق اوسطية بالجامعة الأمريكية 
 
ندوه اللغه العربية والاعلام والاجانب وتستضيف
الاعلاميه سوسن حسن الرئيسة السابقة للتلفزيون المصري.

الكاتبة الصحفية والاعلامية  منى رجب  الكاتبه الصحفية بجريدة الاهرام و رئيسة جمعية الكاتبات المصريات وعضو المجلس الاعلى للثقافة.

الكاتب والاعلامي سمير عمر مدير مكتب سكاي نيوز عربية بالقاهرة وسفير مصر لدي الإتحاد الأوروبي.

الاعلامي والمراسل  عبد البصير حسن _ كبير مراسلين بمكتب بي بي سي نيوز عربية بالقاهرة.

الطالبة/ مدينا نافيكوفا (روسيا)
الطالب/ وانج وي (الصين )
الطالب/ بخيت جان ساغينتاي(كازخستان).

جامعة عين شمس اليوم العالمي للغة العربية الدكتور محمود المتيني الثقافة العربية المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات الجامعة الأمريكية Jobs Education

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