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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وسط إجراءات احترازية.. زراعة عين شمس تكشف تفاصيل الاستعداد لامتحانات منتصف العام

طلاب
طلاب

تستعد جامعة عين شمس خلال الفترة الحالية، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث كشف بعض عمداء الكليات بجامعة عين شمس تفاصيل الاستعداد لعقد الامتحانات داخل القاعات، وسط إجراءات احترازية مشددة، حفاظًا على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين.

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قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023 ستنطلق يوم 31 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الامتحانات ستعقد حضوريًا بالكلية.

وأوضح عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، بأن أسئلة الامتحانات تم وضعها بنظام البابل شيت فقط MCQ، ولا يوجد أسئلة مقالية، موضحًا أن الأسئلة تم وضعها من قبل أعضاء هيئة التدريس بطريقة جيدة وفي مستوى جميع الطلاب فلا داعي للخوف.

وأشار الدكتور أحمد جلال، إلى أن لابد من وجود سؤال أو اثنين في الامتحان، يوجد به تفكير حتى يتم التمييز بين الطلاب، مشددًا على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية جيدًا خصوصًا ارتداء الكمامات وعدم نزعها.

كما أكد " عميد الكلية " على تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية .

وأشاد " عميد الكلية" بالجهود التي يقوم بها جميع الإدارات المسئولة عن الامتحانات في سرعة الإنجاز في الاستعدادات ، خاصة نشر الجداول أرقام الجلوس وأماكن اللجان على صفحة الكلية وفي الأماكن المخصصة للإعلان بالكلية .

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