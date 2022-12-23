الأبعاد القانونية والاقتصادية لظاهرة العنف.. عنوان المؤتمر السنوي السادس بحقوق المنصورة الأحد القادم

يعقد المؤتمر السنوي السادس للدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة الأحد القادم، وذلك تحت عنوان (الأبعاد القانونية والاقتصادية لظاهرة العنف في المجتمع المصري)، برعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورئيس المؤتمر الدكتور وليد محمد الشناوي عميد الكلية، نائب رئيس المؤتمر الدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث - مقرر المؤتمر، دكتور المعتصم بالله مصطفى مدرس الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية.

وسيكون ذلك بحضور فعلي وOnlin سيركز المؤتمر على أبرز الجوانب القانونية والاقتصادية لإجرام العنف، وذلك لحاجة المجتمع المصري لآليات تشريعية واقتصادية فعالة من أجل معاونة الدولة في جهودها للتصدي لهذه الظاهرة.



ويسعى المؤتمر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها تحليل ودراسة تأثير جرائم العنف على أركان المجتمع المصري، بيان أهمية الحاجة لوجود أنظمة قانونية وتشريعات فعالة للحد من جرائم العنف، دراسة الأثار الاقتصادية والاجتماعية لجرائم العنف وإمكانية معالجتها و الاطلاع على أحدث الأنظمة القانونية التي ساهمت في الحد من جرائم العنف وإمكانية الاستفادة منها.



كذلك نشر الوعي لدى شباب الباحثين بخطورة هذه الجرائم والتفكير في سبل المواجهة القانونية والاقتصادية لها.