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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شذى حسون تبهر متابعيها بجمال ملامحها في أحدث ظهور

شذي حسون
شذي حسون

تألقت الفنانة العراقية شذى حسون فى أحدث صور لها، نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وبدت شذي بتوب مكشوف الأكتاف باللونين الأبيض والازرق، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر لافته على طريقة الويفي الواسع وعكست جمال ملامحها بمكياج ناعم مع لون النود اللامع في الشفاه.


تتمتع شذى حسون بذوق راقٍ ورفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات أو جلسات التصوير التي تخضع لها، تحرص على التنوع والتجديد دائما سواء في الملابس الكاجوال أو الكلاسيك.


وطرحت النجمة العراقية شذي حسون يوم 15 فبراير  كليب اغنيتها الجديدة التي حملت عنوان"حبي و غرامي" من الحان الرائع حاتم العراقي توزيع عمار العامي اخراج ايهاب الرافد".


حققت أغنية "كلمة حلوة" لكل من محمد قماح وشذى حسون، نجاحا كبيرا بعد حصد 1.4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".


وحققت الأغنية نجاحا في توزيع هذه الأغنية، وتعد المرة الأولى التي تغني بها شذى حسون باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.

 

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تبرز جمال ملامحها شذى حسون تبهر متابعيها بمكياج ناعم الفنانة العراقية

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