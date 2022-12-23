كشري ليس الأول .. 7 إقالات لـ مدربي الدوري بعد 8 جولات

شهدت جولات بطولة الدوري الممتاز بعد مرور 8 أسابيع العديد من الإقالات بين صفوف مدربي الأندية بعدما خيبت آمال الجماهير فى ظهور فرقها بمردود متميز.

المسابقة المحلية شهدت إقالة سابع مدرب في أول 8 جولات فقط في الدوري بعدما رحل أحمد كشري عن تدريب نادي إنبي إثر النتائج المخيبة للآمال والخسائر التي مني بها الفريق البترولي.

بعد مرور 8 جولات ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز شهد رحيل 7 مدربين وهم علاء عبد العال وربيع ياسين وخالد جلال وإيهاب جلال والإسباني خوان كارلوس جاريدو والبرتغالي نونو ألميدا من تدريب فاركو وأحمد كشري فى نادي إنبي.

الدوري الممتاز اتسم خلال الموسم الحالي بالسخونة وقوة المنافسة بين الكبار وأندية الوسط والشعبية منها على إحتلال مراكز متقدمة فى البطولة المحلية.

صدى البلد يستعرض الإطاحة بـ 7 مدربين فى بطولة الدوري الممتاز من تدريب أنديتهم بعد مرور 8 جولات منذ انطلاق المسابقة المحلية.

ربيع ياسين

تقدم ربيع ياسين، المدير الفني لفريق أسوان، باعتذار عن عدم إكمال مهمته التدريبية لفريق الكرة الأول بالنادي، بعدما تلقى 3 خسائر في الجولات الثلاث الأولى من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم. وأصبح ربيع ياسين أول ضحايا المدربين في الموسم الجديد للدوري الممتاز، حيث فضل المدرب الاستقالة بعد تعرض زهرة الجنوب لثلاث هزائم متتالية.

تعاقد مجلس إدارة نادي أسوان مع أيمن الرمادي العائد من تجارب تدريبية فى دوريات الخليج من أجل قيادة فريق زهرة الجنوب فى بطولة الدورى الممتاز.

ربيع ياسين

علاء عبدالعال

قرر مسؤولو نادي طلائع الجيش، إقالة علاء عبدالعال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد الخسارة من الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

وأسند مسؤولي نادي طلائع الجيش المهمة إلى محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق خلفا لـ علاء عبدالعال المدير الفني السابق.

علاء عبدالعال

خالد جلال

أعلن نادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار، توجيه الشكر للمدرب خالد جلال المدير الفني للفريق الأول.

وجاء قرار نادي البنك الأهلي بعد خسارة الفريق على يد فريق إنبي بنتيجة (3-2) ضمن حسابات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وقرر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي إسناد مهام تدريب الفريق الأول إلى حلمي طولان خلفا لنظيره خالد جلال.

خالد جلال

الإسباني جاريدو

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، توجيه الشكر إلى الإسباني خوان جاريدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية.

وأكد مجلس إدارة الإسماعيلي، على تقديره وامتنانه على ما قدمه جاريدو خلال فترة تدريبه للفريق، إلا أن التوفيق لم يحالفه على مستوي النتائج في المباريات التي خاضها الفريق ببطولة الدوري المصري، وهو ما لا يُرضي طموحات النادي متمثلًا في إدارته وجماهيره العريقة.

ويشير مجلس الإدارة إلى أن قرار توجيه الشكر إلى جاريدو قد جاء بعد 5 مباريات لم يتحقق الفوز في أي منهم، إذ تعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات أخرى، حيث خسر الفريق 13 نقطة فى بداية مشواره المحلي ما يعني أنه كان من الضروري إعادة النظر في القيادة الفنية واستمرار المدير الفني الحالي من عدمه.

ويوضح مجلس الإدارة، أنه تقرر إسناد مهمة المدير الفني مؤقتًا إلى أيمن الجمل، حيث يتولى القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة، نحو الانتصارات بإذن الله.

جاريدو

البرتغالي نونو ألميدا

قررت إدارة نادي فاركو، إقالة البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي، من منصبه، وأنهت الاتفاق مع تعيين إيهاب جلال لخلافته، قبل 72 ساعة من مواجهة الأهلي في اللقاء المحدد له الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

نونو ألميدا

إيهاب جلال

أصدرت إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي قرارًا بإقالة إيهاب جلال من تدريب فريق الكرة الأول بالنادي، وذلك بعد دقائق قليلة من انتهاء المباراة التي جمعت الفريق البورسعيدي مع الزمالك في الجولة الخامسة للدوري.

وجاء قرار إقالة إيهاب جلال عقب مشادة مع جماهير المصري في ستاد برج العرب على هامش لقاء الزمالك، وإشارته للجماهير باتجاه حذائه، وذلك ردًا على انتقادات وجّهتها له الجماهير الحاضرة في الملعب لمؤازرة فريق المصري.

ونجحت إدارة النادي المصري البورسعيدى فى التعاقد مع حسام حسن لتولى مهام المدير الفني فى قادم الأيام.

إيهاب جلال

أحمد كشري

أعلن نادي إنبي، إقالة أحمد كشري مدرب الفريق، بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ووجه مجلس إدارة نادى إنبى الشكر والتقدير للكابتن أحمد كشرى وجهازه المعاون على الفترة الماضية.

وكلف النادي البترولي هانى عبدالله وأحمد عبد الظاهر وصلاح عاشور بالإدارة الفنية للجهاز الفني للفريق.