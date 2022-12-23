سعر بي ام دبليو X1 موديل 2023 في مصر .. صور

تواصل شركة بي ام دبليو عملاقة تصنيع السيارات الالمانية من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح العديد من الاصدرات القوية والمتنوعة، ومنها عائلة X الشهيرة والتي تضم السيارة X1 والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية SUV.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2023 في مصر.

الاسعار الرسمية للسيارة بي ام دبليو X1 موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى X LINE بي ام دبليو X1 موديل 2023 بقيمة قدرها مليون و 195 الف جنيه.

الفئة الثانية M SPORT بي ام دبليو X1 موديل 2023 بقيمة قدرها مليون و 295 الف جنيه.

ابرز مواصفات السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2023

تعتمد السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2023 على محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 140 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للسيارة بي ام دبليو X1 موديل 2023 عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات، مع القدرة على الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة قي غضون 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2023 من الوقود نحو 6.3 كيلومتر، عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما تأتي السيارة بأبعاد هيكلية بلغت 4500 مم للطول الكلي، و 1845 مم للعرض، و 1642 مم للارتفاع.