عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بي ام دبليو X1 موديل 2023 في مصر .. صور

صدى البلد

تواصل شركة بي ام دبليو عملاقة تصنيع السيارات الالمانية من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح العديد من الاصدرات القوية والمتنوعة، ومنها عائلة X الشهيرة والتي تضم السيارة X1 والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية SUV.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2023 في مصر.

الاسعار الرسمية للسيارة بي ام دبليو X1 موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى X LINE بي ام دبليو X1 موديل 2023 بقيمة قدرها مليون و 195 الف جنيه.
الفئة الثانية M SPORT بي ام دبليو X1 موديل 2023 بقيمة قدرها مليون و 295 الف جنيه.

ابرز مواصفات السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2023

تعتمد السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2023 على محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 140 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

 

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للسيارة بي ام دبليو X1 موديل 2023 عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات، مع القدرة على الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة قي غضون 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة بي ام دبليو X1 موديل 2023 من الوقود نحو 6.3 كيلومتر، عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما تأتي السيارة بأبعاد هيكلية بلغت 4500 مم للطول الكلي، و 1845 مم للعرض، و 1642 مم للارتفاع.

بى ام دبيلو SUV مصر بي إم دبليو X1 بي إم دبليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع تاريخي لـ الدولار في السوق السوداء.. تفاصيل

3 قرارات جديدة في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق بالصليبي.. تفاصيل

أدخن هذا النوع فقط.. تفاصيل اعترفات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات

رسالة خاصة من شوبير لأكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

إغلاق تام وغرامة | عقوبة فورية لإزعاج السكان في قانون المحال العامة

أكوام من الدولارات والعملات الأجنبية.. فيديو يثير الجدل والداخلية تكشف اللغز

عكس التوقعات| انخفاض تدريجي في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

مفاجأة الدوري .. بيراميدز يسقط في كمين الداخلية ويخسر بهدفين | صور

موضوعات متعلقة

أرخص سيارات بنتلي 2023 في السعودية.. صور

بقوة 1000 حصان..تعديلات جديدة من هينسي لـ كورفيت C7 ZR1 |صور

أرخص سيارة جديدة في الإمارات .. صور

سعر تويوتا كورولا 2023 في البحرين .. صور

بورصة السيارات | زيادة تصل لـ 170 ألف جنيه في سعر فورثينج T5 EVO .. صور

أسعار نيسان سنترا موديل 2023 في مصر .. صور

حصاد 2022 .. أشهر 10 سيارات SUV في مصر

لحظة احتراق سيارة فارهة على طريق "خريص" في الرياض

ترشيحاتنا

ديبسي: مشاركة مصر فى سد نيريري رسالة قوية لعمق العلاقات مع أفريقيا

مفاجأة.. تنظيم القاعدة ينشر تسجيلا صوتيا لزعيمه السابق "الظواهري"

عايزة 5 آلاف جنيه في اليوم | حسام موافي يحذّر من هذه الفئة

90 يوما .. الإصابة تبعد ثنائي ليفربول عن المشاركة محليا وقاريا

انخفاض الدولار الأمريكي مقابل العملات عالميا

صحفي يودع صحفي.. سيد موسى ينعي محمود الجماس أمس ويلحقه اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عقد قرانها.. 5 صور لابنة عصام الحضرى غير منتشرة برفقة خطيبها

الفارس محمد طاهر يروي لصدى البلد استعداداته لكأس العالم بعد برونزية السعودية

علامة غريبة فى العين تكشف الإصابة بـ السرطان

بعد فساتينها الجريئة .. 5 صور لـ زوجة طارق العريان تصدم الجمهور

فيديو

اعترافات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات | ماذا قالت ؟ فيديو

لم يسبق لها مثيل.. كيف واجهت السعودية الأمطار والسيول في مكة

اختيار محمد أبو العينين عضوا في الهيئة الاستشارية العليا بمجلس القادة الأمريكي العربي| فيديو

أكوام من الدولارات.. حكاية فيديو أثار ضجة على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ