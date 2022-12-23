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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار رئيس الوزراء: أدعو كل المطورين لتسويق عقاراتهم في الخارج

الدكتور هانى محمود
الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري

قال الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن بعض الأجانب يفكرون فى شراء عقار خارج أوروبا ومصر أحسن مكان خارج أوروبا يمكن شراء عقار فيه لأن موقع مصر قريب من أوروبا والمناخ طوال السنة جيد للغاية ونريد أن نذهب للمواطن الأجنبي وتصدير العقار للأجانب .

وأضاف  مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، أن إحدى المواطنات الأجانب قالت له: إنها تلوم نفسها أنها لم تعرف مدينة شرم الشيخ، متابعا: هذا يتطلب منا أن نعلن عن مشروعاتنا، ونصدر العقارات، ونسوق لها جيدا .

وتابع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، : نحتاج لتسويق جيد للعقارات التى فى مصر، وأدعو كل المطورين لتسويق عقاراتهم فى الخارج، حيث أن الوقت الحالي، يمكن أن تحصل على عقار مضمون من الدولة، وكل مكان في مصر، كأنك فى بلد مختلفة، فمن سيتشرى عقارًا فى الجونة؛ مختلف عمن سيشترى عقارًا فى القاهرة، أو عقارًا في الغردقة، وهذا لا بد من تسويقه، ونحن لدينا عقارات تناسب كل الأذواق.

وقال مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه يمكن تصدير العقارات من خلال السفارات الذين يمكنهم مساعدة المطور فى التصدير العقارى واختيار مكان إعلاناته فى الخارج، وهذا يحقق مكسب أكبر وسيدخل للدولة وينعش السوق العقارى وقد نبدأ بدولة معينة وندشن حملة للتصدير العقارى بها.

وواصل حديثه: إذا ركز المطورون العقاريون على التصدير العقاري؛ فهذا هو التوقيت المناسب، لأن الناس فى أوروبا تريد الخروج من أوروبا، والمناخ في مصر جيد للغاية، مشيرا إلى أن ما حدث في مصر في تكنولوجيا المعلومات خلال عهد الرئيس السيسي طيلة الـ8 سنوات الأخيرة، طفرة غير طبيعية.

الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى هنا الجمهورية الجديدة تسويق عقاراتهم

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