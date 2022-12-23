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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء المطر للميت.. بـ 9 كلمات تهب عليه نسائم الجنة في قبره

دعاء المطر للميت
دعاء المطر للميت

 لعل دعاء المطر للميت يعد  من أكثر الأدعية التي يبحث عنها الكثيرون في هذا الوقت وهذه الأجواء، لما كان دعاء للميت وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان دعاء المطر مستجاب ، حيث إن الدعاء عند نزول المطر هو دعاء في وقت استجابة، فإن دعاء المطر للميت هو أكبر رجاء للمتوفي في قبره ، وهو السبيل لإضاءة قبر المتوفي وتحويل هذا القبر من حفرة من حفر النار إلى مرقد مفروش بفراش الجنة.

دعاء المطر للميت 

من صيغ دعاء المطر للميت الواردة بالسُنة النبوية الشريفة، والمأثورة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقت نزول المطر والذي يعد فرصة ذهبية للميت، حيث إنه وقت استجابة الدعاء، ما يلي:

  • اللهم اجعل نسائم الجنة تهب عليهم يا أرحم الراحمين.
  • اللهم كما أمطرت علينا من خيرك أمطر على قبور من رحلوا من سحائب رحمتك.
  • اللهم اجعل لهم في كل قطرة مطر راحة ومغفرة يا رب العالمين.
  •  ربي بلل تربة من فارقونا بقطرات من خيرك.
  • اللهم بلل عطش روحه من أنهار جنتگ.
  •  اللهم اروي قبره وأجعل له في كل قطرة مطر راحه ومغفره يارب العالمين.
  • اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين .
  •    اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون.
  • اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض.
  • اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن .
  • اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.
  • اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.
  • اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.
  • اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.
  • اللَّهُمَّ اغْفِرْ له ، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه  وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار.
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دعاء المطر للميت.. بـ 9 كلمات تهب عليه نسائم الجنة في قبره

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