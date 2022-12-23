دعاء المطر للميت.. بـ 9 كلمات تهب عليه نسائم الجنة في قبره

لعل دعاء المطر للميت يعد من أكثر الأدعية التي يبحث عنها الكثيرون في هذا الوقت وهذه الأجواء، لما كان دعاء للميت وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان دعاء المطر مستجاب ، حيث إن الدعاء عند نزول المطر هو دعاء في وقت استجابة، فإن دعاء المطر للميت هو أكبر رجاء للمتوفي في قبره ، وهو السبيل لإضاءة قبر المتوفي وتحويل هذا القبر من حفرة من حفر النار إلى مرقد مفروش بفراش الجنة.

دعاء المطر للميت

من صيغ دعاء المطر للميت الواردة بالسُنة النبوية الشريفة، والمأثورة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقت نزول المطر والذي يعد فرصة ذهبية للميت، حيث إنه وقت استجابة الدعاء، ما يلي: