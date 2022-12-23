بعد عقد قرانها.. 5 صور لابنة عصام الحضرى غير منتشرة برفقة خطيبها

تصدرت ابنة عصام الحضري نجم منتخب مصر السابق، خلال احتفالها مساء أمس بعقد قرانها في المنزل وسط حضور الأصدقاء و الأهل.

وظهرت ابنة عصام الحضرى بإطلالة بسيطة وانيقة و ابتعدت عن ارتداء فستان فى حفل كتب كتابها و اكتفت بارتدائها جمبسوت ابيض بسيط وهو ما جعل إطلالتها مميزة

ومن الناحية الجمالية اعتمدت، ابنة الحضري في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون النود الذي يبرز جمال أنوثتها.

وتتميز ابنة عصام الحضرى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صورها برفقة خطيبها..