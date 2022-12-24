4 فضائل لمن أدرك الدعاء وقت نزول الأمطار.. الإفتاء تكشف عنها

يغفل الكثيرون عن فضائل الدعاء وقت المطر منشغلاً برؤيتها تارة، ورغبة في التقاط الصور التذكارية تارة أخرى، إلا أن هناك فضائل للدعاء وقت نزول المطر كشفت عنها دار الإفتاء، وذلك من خلال ردها على سائل يقول: هل وقت نزول الأمطار يُعدُّ من الأوقات التي يُستجاب فيها الدعاء؟

ونحن في أوقات تشهد معظم المحافظات المصرية هطول المطر بغزارة تزامناً مع دخول فصل الشتاء وتزايد احتمالات هطول الأمطار، ينبغي أن يتعرف كل مسلم ومسلمة على فضائل الدعاء وقت المطر وما ينبغي قوله وقتئذ.

فضائل الدعاء وقت نزول الأمطار

وقالت الإفتاء في جوابها، إن الدُّعاءَ عند نزول المطر من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، لأنَّها أوقات مِنَّةٍ وفَضْلٍ ولُطْفٍ ورحمة من الله على عباده كما دَلَّت على ذلك السنة المشرفة.

وتابعت: اصطفى الله تعالى بعض المواطن والأوقات وجعلها مظنَّةً لإجابة الدعاء رحمةً منه وتفَضُّلًا على عباده؛ ومن هذه الأوقات: الدعاء عند نزول المطر؛ لأنَّها أوقات مِنَّة وفضل ولطف ورحمة من الله على عباده، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم بلفظه عن سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ثنتان ما تُرَدَّان: الدُّعاء عند النداء، وتحت المطر» أي: عند نزوله.

وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ، وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ» أخرجه البيهقي في "المعرفة"، والطبراني في "الكبير".

ما يقال عند نزول المطر

1- « اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وسامحنا، وتقبل منا واعفو عنا وأكتب لكل البشر أن يكونوا من أهل الجنة واغفر عنا ارضى عن كل خلقك وارحمهم يارب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة يارب».

2- « اللهم انصرنا يارب العالمين وافتح علينا فتحا عظيما، وارزقنا الإخلاص وانصر الإسلام وأعز المسلمين واسترنا واحفظنا واكتب هذا العام عام فتح وخير وبركة علينا جميعا».

3- « اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرا يا رب العالمين. اللهم آمين واجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة».

4- « مُطِرْنَا بفَضْلِ اللهِ ورَحْمَتِه، اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا».

3- «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ».

5- «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به). (اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا».

6- اللهم يا رازق يا رحيم، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

7- اللهم وسع رزقي ويكون حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

8- اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.