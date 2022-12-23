سحب وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليومين المقبلين

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء بدأ رسميا الأربعاء الماضي.

وتابعت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،: "البلاد ستشهد أمطار خلال اليومين المقبلين ما بين متوسطة وخفيفة علي مدن القناة وخليج السويس".

وأوضحت:" يوم الأحد ستنتقل الأمطار للمناطق الداخلية بمحافظات القاهرة، وسنشهد تكاثر في السحب المنخفضة علي شمال البلاد ومدن الصعيد".

وأكملت:" الـ 48 ساعة المقبلة ستشهد انخفاض في درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل بسبب وجود سحب تحجب أشعة الشمس".