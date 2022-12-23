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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لمدة 48 ساعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو بـ 6 محافظات

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الإعلامية منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو، وأكدت أنه منذ أمس و تتعرض البلاد لـ امتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، مع منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، يتسببان فى تقلبات جوية.

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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على القاهرة والعظمى 19

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التغيرات المناخية تؤثر علينا| الأرصاد توجه إنذارا لصرف الإسكندرية بسبب الأمطار


وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة بنشرة الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن محافظات الإسكندرية و مطروح و البحيرة و كفر الشيخ و الدقهلية، و وصلت لـ مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد و وصلت اليوم لـ القاهرة.


ولفتت إلى أن البلاد تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة، وأنه فى الساعات المتأخرة يكون الانخفاض أعلي، ولذلك ننصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية.

 

الأمطار مستمرة لمدة 48 ساعة المقبلة


وأشارت إلى أن الأمطار مستمرة لمدة 48 ساعة المقبلة على المحافظات السابق ذكرها، وهي محافظات الإسكندرية و مطروح و البحيرة و كفر الشيخ و الدقهلية، و مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد و القاهرة".

وقد أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أن الشركة جاءها إنذار من هيئة الأرصاد الجوية بوجود تغيرات في الحالة الجوية مع احتمالية سقوط أمطار، وهو ما أدى إلى رفع درجة الاستعداد، موضحًا: "في تمام الساعة الثانية فجرا حدثت بعض التجمعات على الطريق الصحراوي، تم التعامل معها ورفع كميات الأمطار وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها دون التأثير على حركة السيارات".

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية، على القناة الأولى   "عرباتنا وبدالاتنا منتشرة في كل أنحاء المحافظة، وسقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على جميع الأنحاء، اشتدت حدتها ليلا في الغرب بالعامرية والعجمي، وتم التعامل مع كل تجمعات المياه".

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية: "مع التغيرات المناخية، أصبحت توقيتات النوات تختلف، لدينا نوة رأس السنة تحدث في الخامس والعشرين من ديسمبر، ونحن الآن اقتربنا منها، ونتواصل على مدار الساعة مع الزملاء في هيئة الأرصاد، ورئيس الهيئة عين لنا الدكتورة إيمان شاكر مختصة بالإسكندرية ترسل إلينا الخرائط والتوقعات الخاصة بالأمطار وشكل السحب".
 


 

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