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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التغيرات المناخية تؤثر علينا| الأرصاد توجه إنذارا لصرف الإسكندرية بسبب الأمطار

أمطار
أمطار

أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أن الشركة جاءها إنذار من هيئة الأرصاد الجوية بوجود تغيرات في الحالة الجوية مع احتمالية سقوط أمطار، وهو ما أدى إلى رفع درجة الاستعداد، موضحًا: "في تمام الساعة الثانية فجرا حدثت بعض التجمعات على الطريق الصحراوي، تم التعامل معها ورفع كميات الأمطار وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها دون التأثير على حركة السيارات".

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وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية، على القناة الأولى   "عرباتنا وبدالاتنا منتشرة في كل أنحاء المحافظة، وسقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على جميع الأنحاء، اشتدت حدتها ليلا في الغرب بالعامرية والعجمي، وتم التعامل مع كل تجمعات المياه".

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية: "مع التغيرات المناخية، أصبحت توقيتات النوات تختلف، لدينا نوة رأس السنة تحدث في الخامس والعشرين من ديسمبر، ونحن الآن اقتربنا منها، ونتواصل على مدار الساعة مع الزملاء في هيئة الأرصاد، ورئيس الهيئة عين لنا الدكتورة إيمان شاكر مختصة بالإسكندرية ترسل إلينا الخرائط والتوقعات الخاصة بالأمطار وشكل السحب".
 

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