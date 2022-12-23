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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وده برده ينفع.. كريم محسن يطرح بوستر أحدث أغانيه

كريم محسن
كريم محسن

طرح منذ قليل المطرب كريم محسن البوستر الدعائي لأحدث أغانيه بعنوان "وده برده ينفع"، استعدادا لطرحها يوم الثلاثاء المقبل، على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.

"وده برده ينفع" لـ كريم محسن، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس، وهي الأغنية الأولى التي يتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي، كما يحضران للعديد من المشاريع الغنائية أيضا خلال الفترة القادمة.

 

أعمال كريم محسن

ويعيش كريم محسن خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني، حيث يقوم بجلسات عمل فنية للانتهاء من العديد من المشاريع الغنائية التي يطرحها خلال العام الجديد ٢٠٢٣ للجمهور ومحبيه.

كريم محسن، طرح مؤخرا أغنية بعنوان “فلاتر” وحققت نسب مشاهدة واستماع عالية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الموسيقية نظرا لتفاعل الجمهور ومحبيه معها.

كريم محسن
كريم محسن
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