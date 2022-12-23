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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تعلن عن موعد امتحانات الدراسات العليا

امتحانات
امتحانات

أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الدراسات العليا الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022-2023

وقالت الدكتورة عبير عبد السلام، إن امتحانات طلاب الدراسات العليا تبدأ يوم الأربعاء 4 يناير المقبل، حضوريا بالكلية.

جامعة القاهرة 

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول مشاركة الجامعة الفعالة على مدار الـ 5 سنوات الأخيرة في المبادرات والفعاليات على كافة المستويات الرئاسية والأفريقية والعربية والدولية، بما يساهم في دعم الدور المجتمعي والتنموي والخدمي للجامعة ومسؤولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته.

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جامعة القاهرة: إطلاق 87 قافلة تنموية شاملة بمبادرة حياة كريمة

واستعرض التقرير مشاركة الجامعة في العديد من المبادرات القومية، ومن بينها مبادرة "حياة كريمة" لرعاية الفئات والقرى الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم من خلال إطلاق 87 قافلة تنموية شاملة "طبية وبيطرية وزراعية متخصصة" لعدد من المحافظات، وإقامة معارض ملابس للطلاب بأسعار رمزية، وإنشاء مقر دائم داخل الجامعة لمبادرة حياة كريمة، ومبادرة "بناء الإنسان المصري" لعرض رؤى الشباب لكيفية بناء الإنسان المصري مجتمعيًا وثقافيًا وصحيًا ورياضيًا وتعليميًا، ومبادرة "صنايعية مصر" لتوسيع قاعدة أصحاب الحرف والصناعات، بالإضافة إلى مبادرة "100 مليون صحة" من خلال العديد من المحاضرات للتعريف بطرق العدوى وكيفية الوقاية منها، ومبادرة "مكافحة فيروس سي" من خلال إطلاق حملات الكشف المبكر عنه وعن السمنة والتقزم، بالإضافة إلى مبادرة "دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع" من خلال تنظيم العديد من الفعاليات.

رئيس جامعة القاهرة ذوي الاحتياجات الخاصة مبادرة حياة كريمة طلاب الدراسات العليا امتحانات الدراسات العليا الدكتور محمد عثمان الخشت كلية الاداب جامعة القاهرة

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