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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الداخلية اللبناني: توافر قيادة سياسية حكيمة في بيروت ضروري

وزير الداخلية اللبناني
وزير الداخلية اللبناني

قال بسام مولودي، وزير الداخلية والبلديات اللبناني، إن الشعب اللبناني عانى كثيرا من السياسة والسياسيين والطبقة السياسية ككل، ولا نتهم الكل بالفساد ولا الإفساد، وإنما ينبغي أن يتوافر في لبنان قيادة سياسية حكيمة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «بحيث يكون على رأس لبنان قائد لكل لبنان، ولكل اللبنانيين وليس بالضرورة أن يكون زعيما لفئة، ولا يجب أن يكون زعيما لأكثرية أو أقلية بمواجهة الشعب اللبناني».

 

وتابع أن الشعب اللبناني لم يعد يحتمل ولا نستطيع أن نكرر تجارب سابقة، ولا نستطيع أن نمد في زمن الأزمة، ووصلنا لانهيار اقتصادي غير مسبوق، وتدهور كبير في قيمة العملة الوطنية، ولا شك أننا بحاجة لقيادة استثنائية بالسياسة، وقيادة تحمي القضاء وتكمل مسيرة حماية الجيش، وحماية القوى الأمنية، وأن تكون قيادة سياسية يطمئن إليها كل اللبنالنيين وليس بعضهم فقط.

 

واستطرد: «اطمئنان البعض للقيادة السياسية أو وجود قيادة من شأنها أن تعتبر أنها لبعض اللبنانيين وأنها معنية ببعض اللبنانيين دون غيرهم وأن مكاسبها لفئة من الشعب دون فئة أخرى، لن يخرج لينان من أزماته، ولا بد أن نسرع في انتخاب رئيس جمهورية ينهي الشغور الرئاسي».

وزير الداخلية اللبناني بيروت بسام مولودي الشعب اللبناني

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