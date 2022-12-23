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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"مستقبل وطن" ينفي وجود ممثل الأغلبية بحادث الصحفي سيد موسى

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

أصدر مكتب الأمين العام لحزب مستقبل وطن المهندس أشرف رشاد، بيانًا أكد فيه عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن وجوده في حادث اليوم. 

وذكر مكتب المهندس أشرف رشاد: "ألمّ بنا اليوم حادث مروع أسفر عنه وفاه زميلنا العزيز سيد موسى، وانتقلت روحه الطاهرة الذكية إلى جوار ربه". 

وأشار البيان إلى أن الحادث أسفر عن إصابة بعض زملائنا وهم حاليًا بالمستشفى يتلقون العلاج - نسألكم الدعاء لهم بالشفاء العاجل. 

وأكد البيان أن المهندس أشرف رشاد يتواجد بالمستشفى لمتابعة حالات المصابين، وإنهاء إجراءات دفن فقيدنا سيد موسى، ولا صحة على الاطلاق لوجوده بالحادث.

 وطلب المهندس أشرف رشاد من الجمي وبفضل كل ذرة حب تحملها قلوبكم لشخصه، بالدعاء لفقيدنا بالرحمة والمغفرة، وأن يمن على مصابينا بالشفاء العاجل.

حزب مستقبل وطن حملة مصابين مستشفي اصابة حادث

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