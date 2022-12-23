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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز التعليم المدمج بالقاهرة ينظم دورات تدريبية خلال شهر ديسمبر.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة عن عقد عدد من الدورات التدريبية خلال شهر ديسمبر الجارى .

صعوبات التعليم الاكاديمية

أعلن مركز التعليم المدمج جامعة القاهرة ، عن عقد دورة تدريبية بعنوان "صعوبات التعليم الاكاديمية

علي من يرغب في الاشتراك سرعة التوجه لإدارة التدريب بالمركز لسداد قيمة رسوم الدورة
300 جنيه للطلاب .
400 جنيه لغير الطلاب.

تعديل السلوك لدى الأطفال

كما  أعلن مركز التعليم المدمج جامعة القاهرة ، عن عقد دورة تدريبية بعنوان " تعديل السلوك لدى الأطفال -المرحلة الثالثة " وذلك يوم الأحد الموافق ٢٥ من ديسمبر الجارى ، من داخل مركز التعليم المدمج من الساعة ٤ عصرا وحتى الساعة ٨ م.

جامعة القاهرة 

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور شينچي كانيكو نائب رئيس جامعة هيروشيما اليابانية للتعاون الدولي، والوفد المرافق له، لتعزيز أوجه التعاون بين الجامعتين، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعميق دورها الدولي وشراكاتها مع الجامعات المرموقة، وذلك بحضور الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، والدكتور عماد الشربيني وكيل كلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب.

وتناول اللقاء، التعاون المشترك بين جامعتي القاهرة وهيروشيما في مجالات البحث العلمي والدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا خاصة بكليتي الهندسة والزراعة، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم لتعزيز التعاون في كافة المجالات الأكاديمية والبحث العلمي والتدريب.

وتطرق اللقاء، إلى تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال التبادل الطلابي والسماح للطلاب بدراسة فصل دراسي أو عام جامعي كامل في جامعة هيروشيما بالتنسيق مع جامعة القاهرة والحصول على شهادة مشتركة بين الجامعتين، بالإضافة إلى الاستعانة بأساتذة جامعة هيروشيما للعمل كمحكمين خارجيين لرسائل الماجستير ومشرفين على الرسائل المميزة.

رئيس جامعة القاهرة البحث العلمي الدراسات العليا جامعة القاهرة مركز التعليم المدمج الدكتور محمد عثمان الخشت المرحلة الثالثة

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