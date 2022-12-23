مثل العام الماضى.. حقوق القاهرة توضح نظام امتحانات الدراسات العليا

أعلن كشف الدكتور عبد الهادي العوضي عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، نظام الامتحانات لطلاب الدراسات العليا للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، إن نظام الامتحانات هذا العام مازال كما كان سابقا فى السنوات الماضية وهو النظام المتعارف عليه منذ بداية العام الدراسي حيث يتم تقيم الطالب عن طريق الامتحان التحريري "مقالي" والامتحان الشفوي ولا نية لحدوث اي تغيرات.

جامعة القاهرة

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول مشاركة الجامعة الفعالة على مدار الـ 5 سنوات الأخيرة في المبادرات والفعاليات على كافة المستويات الرئاسية والأفريقية والعربية والدولية، بما يساهم في دعم الدور المجتمعي والتنموي والخدمي للجامعة ومسؤولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته.

واستعرض التقرير مشاركة الجامعة في العديد من المبادرات القومية، ومن بينها مبادرة "حياة كريمة" لرعاية الفئات والقرى الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم من خلال إطلاق 87 قافلة تنموية شاملة "طبية وبيطرية وزراعية متخصصة" لعدد من المحافظات، وإقامة معارض ملابس للطلاب بأسعار رمزية، وإنشاء مقر دائم داخل الجامعة لمبادرة حياة كريمة، ومبادرة "بناء الإنسان المصري" لعرض رؤى الشباب لكيفية بناء الإنسان المصري مجتمعيًا وثقافيًا وصحيًا ورياضيًا وتعليميًا، ومبادرة "صنايعية مصر" لتوسيع قاعدة أصحاب الحرف والصناعات، بالإضافة إلى مبادرة "100 مليون صحة" من خلال العديد من المحاضرات للتعريف بطرق العدوى وكيفية الوقاية منها، ومبادرة "مكافحة فيروس سي" من خلال إطلاق حملات الكشف المبكر عنه وعن السمنة والتقزم، بالإضافة إلى مبادرة "دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع" من خلال تنظيم العديد من الفعاليات.