مهندس مصري: سد نيريري يولد 2115 ميجاوات كهرباء تغطي احتياجات تنزانيا.. فيديو

أكد حسني مبارك، مهندس السلامة والصحة المهنية، أن جميع المعدات التي يتم استخدامها في إنشاء «سد نيريري» في تنزانيا تخضع لمجموعة من المعايير المختلفة التي يتم تطبيقها لتأكد من عدم وجود أي خلل والحفاظ على سلامة العاملين بالموقع.

وأضاف حسنى مبارك، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، لم يتم تصفية موقع إنشاء سد نيريري من المياه بنسبة 100% للحفاظ على الثروة السمكية.

المحمية بسد نيريري

وأوضح حسني مبارك، أنه غير مصرح بالصيد داخل المحمية بسد نيريري سواء كائنات بحرية أو برية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمخالفة القانونية.

وأردف حسني مبارك، أن إنشاء سد جوليوس نيريري يولد نحو 2115 ميجا وات، وهذه الكمية الإنتاجية تقترب من كمية الإنتاج التي يولدها السد العالي عندما تم إنشائه لأول مرة، وهذا الأمر يفسر أسطورة لدى الشعب التنزاني بخروج نور من بين جلبين.

وأشار إلى أن العامل المصري لديه القدرة على إنشاء وتنفيذ أي مشروعات في أي مكان داخل أو خارج مصر، كما أن تواجد المهندس المصري في تنزانيا يدل على كفاءة العامل المصري.