المطرب إبراهيم عبد القادر لإيمان أبو طالب: عدوية ظهر في عصر الانفتاح





قال الفنان إبراهيم عبد القادر خلال حواره مع ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن حميد الشاعري كان أيقونة التسعينات كمطرب وملحن.

وأضاف الفنان إبراهيم عبد القادر: اتهم جيلنا بالانانية موضحا اتعرض عليا تقديم اغاني مهرجانات ورفضتها.

وقال الفنان إبراهيم عبد القادر خلال اللقاء : أجريت ليالي مصرية في عدة دول اشهرها المغرب وبلجيكا وفرنسا مضيفا : تزوجت مغربية 5 سنوات.

وقال الفنان إبراهيم عبد القادر: عدوية ظهر في عصر الانفتاح ومقالش كلمة جارحة.



يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع في قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية المتميزة إيمان ابو طالب .