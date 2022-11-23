بفستان عروس البحر.. إيمان أبوطالب تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي |شاهد

خطفت الإعلامية إيمان أبو طالب الأنظار بعد ظهورها فى حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 44.

وظهرت الإعلامية إيمان أبو طالب بإطلالة جذابة بفستان طويل باللون البيج، مكشوف عند منطقة الصدر تميز الستان بأنه يشبه عروس البحر كما أن له ذيلاً مثل ذيل عروس البحر، وبه نقوش أبرزت جمال الفستان من حيث التصميم.

وأكملت إطلالتها بمكياج قوي كما حرصت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأوف وايت.

وعلّق الجمهور ومتابعي الإعلامية إيمان أبو طالب على إطلالتها بحورية البحر وحازت الإطلالة على إعجاب رواد السوشيال ميديا معبرين على إعجابهم بها.

وكان قد اختتمت مساء أمس الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وعدد كبير من نجوم الفن، وصناع السينما في مصر والعالم العربي، والصحفيين والإعلاميين، والشخصيات البارزة.

وبدأ الحفل بصعود الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان على المسرح لإلقاء كلمته الافتتاحية، قائلًا: إن المهرجان على مدار تسعة أيام متتالية، استطاع أن يقدم عروضًا وأفلامًا مختلفة للجمهور، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الحضور لمشاهدة الأفلام، مشيرًا إلى أنه تناقش مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني حول جعل المهرجان من أكبر 3 مهرجانات في العالم.

وتوجه "فهمي"، بالشكر لجميع رعاة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحدث عن فيلم “يوميات نائب في الأرياف” للمخرج توفيق صالح، الذي عرض لأول مرة بنسخته الُمرممة ضمن فعاليات الدورة الـ44، وأيضًا النسخة الُمرممة لفيلم “أغنية على الممر” للمخرج علي عبد الخالق، مع عرض مشاهد منهما على الشاشة للجمهور.

وتوجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إلى المسرح لإعلان ختام الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيدة بجهود الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان وجميع القائمين عليه.

الإعلامية إيمان ابو طالب

الإعلامية إيمان ابو طالب

الإعلامية إيمان ابو طالب

الإعلامية إيمان ابو طالب

الإعلامية إيمان ابو طالب

الإعلامية إيمان ابو طالب

الإعلامية إيمان ابو طالب

الإعلامية إيمان ابو طالب

الإعلامية إيمان ابو طالب

الإعلامية إيمان ابو طالب