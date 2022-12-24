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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عواصف وسيول تجتاح 4 دول عربية وتجبر المواطنين على إلتزام المنازل| تقارير

سيول
سيول

تعرضت بعض الدول العربية صباح اليوم إلي موجة طقس سيئ، مرت بشكل متتالي وفي ساعات متفرقة صباح اليوم الجمعة، جاءت هذه العواصف في صورة أمطار غزيرة وصلت إلي سيول جارفة، أثرت علي حركة المرور و العملية التعليمية في البلاد التي حدثت بها، وأسفر ذلك علي عدة تحذيرات أطلقتها السلطات في الدول العربية لمواطنيها، وذلك لتجنب وقوع ضحايا، وسنتعرف علي هذه الدول في التقرير التالي..

الأردن.. أمطار غزيرة جنوب المملكة وتحذيرات من السيول

شهدت بعض المناطق الجنوبية من الأردن، جريان السيول جراء غزارة تساقط الأمطار التي شهدتها هذه المناطق.

وأوضحت فيديوهات نشرتها الأرصاد الجوية، جريان سيول المياه في عدة مناطق منها، شرق القطرانة باتجاه سد القطرانة، ومن وادي نخيل باتجاه وادي الموجب.

الإمارات.. الأرصاد توجه نداء عاجلا للجميع بتوخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار

وسقطت اليوم أمطار متفرقة مختلفة الشدة في أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وكانت متوسطة إلى خفيفة على خورفكان وقدفع بالفجيرة وغزيرة على سد الرفيصة واستراحة السحب وطريق خورفكان الجديد في الشارقة، ومتوسطة إلى غزيرة على صفد بالفجيرة، وخفيفة إلى متوسطة على النحوة.

الأكبر في تاريخها.. شاهد محافظة سعودية تتعرض لسيول مدمرة

شهدت محافظة وادي الفرع بالسعودية ، صباح اليوم، أمطارًا غزيرة، شملت معظم الأودية والشعاب، فيما سالت الأودية والشعاب؛ الأمر الذي أدّى إلى استنفار الجهات المعنية في المحافظة، كشرطة وادي الفرع، وفرق الدفاع المدني بالمحافظة، بعد أن طمرت السيول السدّ خلال الساعة الأولى من وصوله.

وأغلقت السيول التاريخية التي شهدتها المحافظة السعودية هذا اليوم، الطريق الرئيس لوادي الفرع، وأدّت إلى تكسيره في مواقع متعددة بالقرب من قرية المضيق، كما تسبّبت السيول في أضرار في الممتلكات، كالمركبات والمزارع وأعمدة الكهرباء واللوحات الإرشادية، ولا زالت السيول المنقولة في طريقها لمحافظة وادي الفرع.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن أمانة محافظة جدة أغلقت جزء من الواجهة البحرية، امس الخميس، بسبب ارتفاع الأمواج.

وأضافت أمانة جدة، أن المنطقة المغلقة ستكون من دوار النورس جنوبا وحتى مركز حرس الحدود.

 

بعد السعودية.. أمطار غزيرة وسيول جارفة تضرب العراق

شهدت عدة منطاق ومحافظات في دولة العراق، هطول أمطار غزيرة وصلت حد السيول، وكانت أبرز تلك المناطق كربلاء وديالي وبغداد وفي وسط وجنوب العراق.

وكانت السلطات العراقية، حذرت المواطنين من هطول أمطار غزيرة اليوم الجمعة، قد تصل إلي سيول جارفة.

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