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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. الأرصاد توجه نداء عاجلا للجميع بتوخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار

علم الإمارات
علم الإمارات

دعا المركز الوطني للأرصاد بالإمارات  إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار على بعض المناطق الشرقية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، حيث تتأثر الدولة خلال الأيام المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات من السحب من جهة الغرب.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال تلك الفترة غائما جزئيا إلى غائم أحياناً وتزداد كميات السحب على فترات يتخللها بعض السحب الركامية خاصة على المناطق الساحلية والشمالية وبعض المناطق الشرقية من الدولة يصاحبها سقوط أمطار على فترات متباعدة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

 

وسقطت اليوم أمطار متفرقة مختلفة الشدة وكانت متوسطة إلى خفيفة على خورفكان وقدفع بالفجيرة وغزيرة على سد الرفيصة واستراحة السحب وطريق خورفكان الجديد في الشارقة، ومتوسطة إلى غزيرة على صفد بالفجيرة، وخفيفة إلى متوسطة على النحوة.

وبحسب المركز الوطني يكون طقس يوم غد "السبت" غائماً جزئياً يصبح غائماً أحيانا مساء على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً غربا مساء وقوية أحياناً على البحر مع السحب وتصل سرعتها إلى 45 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجيا مساء في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويوم "الأحد" يصبح الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر قد تصل سرعتها إلى 50 كم/س.

وسُجلت اليوم "الجمعة" أقل درجة حرارة في الدولة بواقع 8 درجات مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة الواحدة والربع بعد منتصف الليل، فيما سجلت أعلى درجة في مصفح بأبوظبي بواقع 30.6 درجة مئوية عند الساعة الثانية عصرا بتوقيت الإمارات.

يشار إلى أن الإمارات  تتأثر خلال الثلث الأخير من شهر ديسمبر بمنخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار تكون مصحوبة بالرعد أحيانا، وقد سجلت أعلى كمية أمطار خلال هذا الشهر بواقع 208.4 ملم في عام 2006 على ضدنا.

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