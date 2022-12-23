مكة تغرق .. موجة أمطار غزيرة حجبت الرؤية بالعاصمة المقدسة | شاهد

شهدت العاصمة المقدسة مكة المكرمة ، صباح اليوم، أمطارًا غزيرة شملت معظم أجزائها؛ إذ بدت السماء من ساعات الفجر ملبدة بالغيوم، لتبدأ الحالة المطرية برياح سطحية قوية تبعتها موجة أمطار غزيرة حجبت الرؤية لعدة أمتار، وتزامنت مع أصوات الرعد.

وبحسب وسائل إعلام سعودية تسببت غزارة الأمطار، في إرباك حركة السير، وإغلاق عدد من الشوارع وجرف الرمال والحجارة إلى داخل الأحياء، وبالذات التي تحيط بها جبال.

وتداول مغردون صورًا لتضرّر عدد من المركبات في شارع العتيبية والحج وواد جليل؛ نتيجة السيول التي تبعت موجة الأمطار صباح اليوم.

فيما استنفرت الجهات ذات العلاقة؛ لمواجهة تبعات موجة الأمطار وبدأت في إزالة مخلفاتها.