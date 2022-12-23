عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم خروج المعتدَّة بعد وفاة زوجها من بيت الزوجية

عدة المتوفى عنها
عدة المتوفى عنها زوجها

قالت دار الإفتاء إن المرأة المعتدة مِن وفاةٍ زوجها يجب عليها شرعًا البقاء في منزل الزوجية، وترك الزينة والتطيُّب.

دار الإفتاء: يجوز جمع الصلاة بسبب المطر في هذه الحالة

اللهم بلغنا رمضان.. بعد قليل دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الآخرة

واضافت الدار عبر الفيسبوك أنه يجوز لها الخروج للعمل من أجل التكسُّب أو خشية فقدان الوظيفة، وكذلك الخروج لقضاء حوائجها أو العلاج، أو للزيارة أو للنزهة والترويح عن النفس بملابس الإحداد في ذات المدينة، ونحو ذلك، مع وجوب الالتزام بالمبيت في بيت الزوجيَّة، ويتحقَّق بمُكثها فيه معظم الليل، ولا يجوز لها ترك المبيت أو الانتقال إلى بيت آخر إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها؛ كعدم الأمن والخشية على نفسها.

العدة بعد وفاة الزوج .. الحياة الزوجية بين الزوجين تنتهي إما بالطلاق أو بموت أحدهما ، وفترة العدة تختلف باختلاف نوع الفٌرقة، وذلك لاستبراء الرحم حتى لا تختلط الأنساب إذا ما تزوجت المرأة زوجًا آخر، وكذا لاعتبارات نفسية ومعنوية وصحية لا تخفى على المتأمل في الحكمة من تشريع العدة بعد انتهاء الزواج.

حكم خروج المرأة بعد وفاة زوجها
قالت دار الإفتاء إن الأصل في المعتدة من وفاة زوجها لا تخرج من بيت الزوجية إلا لحاجة، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ فعن عبد الله بن سويد الأنصاري "رضي الله عنه" عن عمته أم حميد رضي الله عنها امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: أنها جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي» قال: فأمرت فبُنِيَ لها مسجدٌ في أقصى شيءٍ من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله جل وعلا» أخرجه ابن حبان وابن خزيمة.

وأضافت الإفتاء، في ردها على سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز صلاة التهجد في المسجد للمرأة وهي في شهور العدة؟"، أن ظاهر كلام المالكية جواز الخروج للمعتدة إلى المسجد؛ قال العلَّامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل": "ولا يُمنعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كنَّ معتدات وإلى المسجد".

دار الإفتاء المرأة المعتدة م ن وفاة زوجها العدة بعد وفاة الزوج أحكام عدة المطلقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع تاريخي لـ الدولار في السوق السوداء.. تفاصيل

قرا عاجل من الخطيب في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق

3 قرارات جديدة في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق بالصليبي.. تفاصيل

أدخن هذا النوع فقط.. تفاصيل اعترفات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات

رسالة خاصة من شوبير لأكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

إغلاق تام وغرامة | عقوبة فورية لإزعاج السكان في قانون المحال العامة

عيار 21 نزل 60 جنيه | تطور في أسعار الذهب بمصر اليوم

أكوام من الدولارات والعملات الأجنبية.. فيديو يثير الجدل والداخلية تكشف اللغز

ترشيحاتنا

تراجع تاريخي.. الدولة تحاصر السوق السوداء للدولار بإجراءات بنكية.. فيديو

تراجع تاريخي لـ الدولار.. انخفاض أسعار الذهب.. تحذير عاجل من الأرصاد| أخبار التوك شو

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 ديسمبر .. فرص مهنية ومالية لهؤلاء في نهاية 2022

لمحبي الـ SUV .. سعر ومواصفات فولكس فاجن تيرامونت 2023 في البحرين

سورة قبل النوم قصيرة و15 دعاء تملأ صباحك بالأرزاق والخيرات

أمطار رعدية ورياح شديدة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 فائدة.. كوب من مشروب سحري على الريق يحمي من أمراض خطيرة

بالترتر الأحمر.. هيفاء وهبي تثير الجدل خلال الاحتفال بالكريسماس

طريقة عمل الجبنة البيضاء زى المصانع .. بدون منفحة

ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول الحمام؟

فيديو

اعترافات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات | ماذا قالت ؟ فيديو

لم يسبق لها مثيل.. كيف واجهت السعودية الأمطار والسيول في مكة

اختيار محمد أبو العينين عضوا في الهيئة الاستشارية العليا بمجلس القادة الأمريكي العربي| فيديو

أكوام من الدولارات.. حكاية فيديو أثار ضجة على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ