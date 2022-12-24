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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف زكي: الميراث يحسم وجود إبن لسمير صبري من عدمه

أشرف زكي
أشرف زكي

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عدم معرفته بأي شيء عن وجود ابن للفنان الراحل سمير صبري، قائلا: "معرفش في ابن لسمير صبري ولا لا ودي حاجات اللي يحسمها الوصية والميراث الشرعي، ومحدش جالي وأنا محولتش اعرف لم ابذل مجهود في الموضوع"

وأشار الفنان اشرف زكي، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه تعلم الكثير من أزمته الصحية الأخيرة أهمها أن الصحة نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب الحفاظ عليها.

وتابع: "ازمتي الصحية الاخيرة تعلمت منها أن الصحة مهمة ونعمة من عند ربنا لازم نحافظ عليها وكمان عشان بناتي، وكل اللي كنت بفكر فيه بناتي ومش نفسي وكمان الناس المسئولين مني والاهمال في الصحة مسألة قاسية وشوفت حب الناس الصادقين مش المنافقين".

المهن التمثيلية القاهرة والناس الميراث اشرف زكي أزمته الصحية سمير صبري

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