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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يرتدون ملابس بابا نويل.. سياح يحتفلون بالكريسماس على شواطئ الغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

احتفل عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، بأعياد الكريسماس على شواطئ الغردقة، بارتداء زي بابا نويل الشهير وأطباق الفراولة الحمراء خلال رحلة بحرية على متن احد اللنشات السياحية.

وأكد أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة، أن عددا من السائحين الأجانب من جنسيات مختلفة ارتدوا ملابس بابا نويل، والتقطوا الصور التذكارية مع أطباق الفراولة الحمراء.

وأكد أبو المجد على، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، بأن الغردقة تشهد ارتفاعا في معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار الغردقة.

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