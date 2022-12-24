بفيديو تيك توك.. دينا الشربيني تمزح مع جمهورها

شاركت الفنانة دينا الشربيني فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت دينا الشربيني بنضارة شمس، ولوك مميز، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها لخفة دمائها.

وبدأت دينا الشربيني تصوير مسلسل كامل العدد والذي تتصدر بطولته وتنافس به في موسم رمضان 2023، ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، كما تنتظر دينا الشربيني إطلاق فيلمها يوم 13 والذي يشاركها في بطولة الفيلم النجوم أحمد داود، شريف منير، أروى جودة، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.



وفي الوقت نفسه بدأت دينا الشربيني تصوير مشاهدها في فيلم شقو والذي يشهد تعاونها الثاني مع النجمين عمرو يوسف ومحمد ممدوح بعد مسلسل جراند أوتيل، كما تتعاون مع النجم أمير كرارة في بطولة فيلم بطل العالم والمقرر إطلاقه 2023.