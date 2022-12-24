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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يطالب بإيقاف أحمد الشناوي حارس بيراميدز لهذا السبب

مرتضى منصور
مرتضى منصور

طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بإيقاف أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز بسبب رفضه إعادة ٨ مليون جنيه للقلعة البيضاء .

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم أن أحمد الشناوى حصل على ٨ ملايين جنيه للتجديد للزمالك عام ٢٠١٨  ولكن بعد ذلك تم بيعه لنادي بيراميدز  وكان يجب عليه إعادة الفلوس التى حصل عليها ولكنه لم يفعل .

وكشف مرتضى منصور أنه تقدم بشكوى ضد أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز فى اتحاد الكرة الذى أقر بحق الزمالك وضرورة إعادة ٨ مليون جنيه للقلعة البيضاء .

واضاف أن أحمد الشناوى قدم تظلما للجنة التظلمات باتحاد الكرة إلا أنها برئاسة المستشار عادل الشوربجي أكدت حق الزمالك قبل تجميد مجلسنا فى نوفمبر ٢٠٢٠ ولكن بعد رحيلنا لجأ أحمد الشناوي لمركز التسوية والتحكيم وحصل على حكم بعدم السداد فى عهد لجنة حسين لبيب رغم أنها ليست جهة اختصاص مثلما حدث فى أزمة ايقاف شيكابالا بعد اعتراف الجبلاية بحكم المركز .

وشدد مرتضى منصور على ضرورة ايقاف أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز لحين سداد مستحقات الزمالك وتنفيذ قرار الجبلاية وسنسلك كل الطرق للحفاظ على حقنا .

وطالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من سالم الشامسي رئيس نادى بيراميدز التدخل لإنهاء تلك الأزمة مبديا إندهاشه الشديد من خوض اللاعب المباريات دون إيقافه وفقا لقرار اتحاد الكرة ولجانه المختلفة.

يد الزمالك سيدات يهزم الطيران 

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره الطيران بنتيجة 21/29 في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الدوري.

الجدير بالذكر أن فريق “سيدات اليد ” تغلب على المعادي بنتيجة 21/27 في الجولة السابقة من البطولة باللقاء الذي أقيم على صالة المنافس.

ومن المنتظر أن يلاقي الفريق نظيره مدينة نصر غدا السبت في تمام السادسة مساء على صالة الأخير، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الدوري.

ويتكون الجهاز الفني لسيدات "يد الزمالك" من؛ قاسم إبراهيم مديرا فنياً، وعادل خيري مدرباً عاماً، ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي، وأشرف حسين محللاً للأداء، وحسن شاكر مديرا إداريا للقطاع، ورغدة أحمد طبيبا، وهبة حسنين مديرا إداريا.

مرتضى منصور أحمد الشناوي نادي الزمالك بيراميدز اتحاد الكرة إيقاف أحمد الشناوي

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