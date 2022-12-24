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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: أرضية التتش ساهمت في إصابة أكرم توفيق..وحجازي خير دليل

صدى البلد

أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق أن سوء أرضية ملعب التتش بالجزيرة ساهم في إصابة أكرم توفيق لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي.


قال أحمد أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إصابة أكرم توفيق خسارة كبيرة للأهلي واللاعب كان عنصرا أساسيا في منتخب مصر وخسارته ليست خسارة فقط للأهلي ولكن لمنتخب مصر"

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وأضاف: "سوء أرضية ملعب التتش من ضمن العوامل التي ساهمت في إصابة أكرم توفيق فحجازي وسعد سمير والعديد من اللاعبين كانوا يعانون من إصابات عضلية والآن حجازي في اتحاد جدة لم يتعرض للإصابة منذ فترة طويلة وكذلك سعد سمير"

وختم حديثه قائلا:"لازم كل فترة يتم صيانة أرضية الملاعب في مصر خاصة إن معدلات الإصابة بالرباط الصليبي زادت

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