عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعدد الأصوات.. تعرف علي نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة|التفاصيل الكاملة

نادي قضاة مصر
نادي قضاة مصر

أعلن المستشار محمد رضا شوكت رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، نتبجة انتخابات مجلس ادارة نادي قضاة مصر

واسفرت عن فوز المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض، بمنصب رئيس النادي، وذلك للدورة الثالثة على التوالي.

وحصل المستشار محمد عبد المحسن على 2489 صوتا،فيما حصل أقرب منافسيه المستشار محمد الذهبي على 920 صوتا.

وقال المستشار محمد رضا شوكت، أن أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر المقيدين في الكشوف بلغ 14732، في حين بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم بالنسبة لمنصب رئيس النادي 3448 صوتا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 3409 أصوات، والأصوات الباطلة 39 صوتا.

وأضاف أن ذات العدد من الناخبين شارك في القسم الثاني من العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس إدارة النادي، غير أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 3060 صوتا، في حين يلغ عدد الأصوات الباطلة 388 صوتا.

 

اعضاء مجلس ادارة نادي قضاة مصر الفائزين

وفاز بعضوية مجلس إدارة نادي القضاة عن المقاعد المخصصة للمستشارين وعددها 5 مقاعد كل من المستشارين أبو الحسين فتحي قايد 2418 صوتا ومحمد صبحي خليفة 2182 صوتا، وحازم رسمي 2448 صوتا، وحازم أبو سديرة 2110 أصوات، وحمدي عبد التواب1735 صوتا، وجميعهم من قائمة المستشار محمد عبد المحسن.

كما فاز بعضوية بمقاعد رؤساء المحاكم والقضاة بمجلس الإدارة، كل من شادي خليفة 2359 صوتا وأحمد سمير الجمال 2239 صوتا، ومحمد بهاء جمال الدين 1750 صوتا، محمود زيدان 2210 أصوات، ويوسف أسامة فرحات 1642 صوتا.

وفاز بالمقاعد المخصصة للنيابة العامة كل من محمد هاني عبد الجابر 2740 صوتا، وعمرو طنطاوي 2672 صوتا، وكريم الزقرد 2825 صوتا ورامي حسن 2773 صوتا ومحمد عصام عيسى 2617..

وفاز المستشار عبد الستار إمام 1918 صوتا، وذلك بالمقعد المخصص للمستشارين المتقاعدين.

 

و وجه المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض ورئيس النادي  الشكر للجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وأعضاء اللجان العامة و الفرعية على ما بذلوه من جهد لإدارة العملية الانتخابية بشفافية.

كما وجه الشكر لكل المنافسين في الانتخابات، مؤكدا أن نادي القضاة هو بيت كبير يضم الكل ودائما أبوابه مفتوحة للجميع، مشيدا بأجواء الأخوة والنزاهة التي سادت المنافسات الانتخابية.

نادى القضاة نتيجة انتخابات النادي انتخابات نادي قضاة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيها مرة واحدة|انخفاض أسعار الذهب بعد رفع الفائدة وعيار21 الآن مفاجأة

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق

حريق هائل أسفل أحد الكباري بمدينة نصر.. والحماية المدنية تحاول إخماده

تراجع تاريخي.. الدولة تحاصر السوق السوداء للدولار بإجراءات بنكية.. فيديو

بالصور.. اللقطات الأولى لحريق هائل اندلع أسفل أحد الكباري في مدينة نصر

بصيص أمل.. أشعة جديدة على ركبة أكرم توفيق

تمساح يبتلع طائرة في مقطع مفزع.. شاهد

الدخان يغطي سماء مدينة نصر و6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق أسفل كوبري|فيديووصور

ترشيحاتنا

المستشار محمد عبد المحسن رئيسا لنادي قضاة مصر للمرة الثالثة على التوالي|تفاصيل

ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا

موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة

محافظ القاهرة: السيطرة على حريق شب أسفل كوبري النادي الأهلي دون وفيات أو إصابات

بعدد الأصوات.. تعرف علي نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة|التفاصيل الكاملة

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمساح يبتلع طائرة في مقطع مفزع.. شاهد

شقها نصين.. انقلاب قطار أمريكي بعد اصطدامه بشاحنة ضخمة|فيديو

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

رونالدو ينشر علم فلسطين على حسابه بـ إنستجرام.. فما القصة؟

فيديو

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

محمد عشوب عن التسريب الصوتي لـ نجلاء فتحي : ميصحش نتكلم عن عادل إمام

اعترافات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات | ماذا قالت ؟ فيديو

لم يسبق لها مثيل.. كيف واجهت السعودية الأمطار والسيول في مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ